Par pieslēgumu zemei, mušu tūtā un Zemes asinsriti

“Būtu žēl, ja mēs pazaudētu savu ziemu,” tiekoties ar interesentiem Alūksnes pilsētas bibliotēkā sacīja vides pētnieks, biologs, žurnālists Māris Olte. Sarunas temats - klimata pārmaiņas - viens no mūsdienu lielākajiem globālajiem izaicinājumiem, kas savukārt rada arvien nozīmīgākus izaicinājumus cilvēku veselībai, drošībai, labklājībai, kā arī tautsaimniecībai un dabai kopumā.Taču tikšanās ar M. Olti, kuru zinām gan kā aizrautīgu makšķernieku, dabā gājēju, stāstnieku, vienu no populārā Latvijas Televīzijas radījuma “Te!” vadītājiem vispirms aicināja paraudzīties uz mums pašiem - kādi esam šajā laikā, ko domājam, jūtam, kā rīkojamies, un cik daudz vai maz vajag, lai dzīvojot katrs savu dzīvi, mēs justos labi. Šajā lappusē - M. Oltes “tiešā runa” no tikšanās, rosinot paraudzīties uz apkārt notiekošo no viņa skatu punkta. Tam var piekrist un var arī nepiekrist, taču ir vērts ieklausīties.