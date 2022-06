Nedienas ar pazudušo Žizeli

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

“Nekad publiski nedalos ar savām bēdām “feisbukā”, bet šoreiz jūtos izmisusi un bezspēcīga un ceru atrast kādu domubiedru, kas varbūt kādreiz ir bijis līdzīgā situācijā, var dalīties ar padomu, kā rīkoties. Stāsts ir par mūsu nozagto kaķi Žizeli, kuru ir nozagusi un tur nebrīvē kaimiņiene,” tā savā sociālo tīklu profilā raksta alūksniete Inga Andersone. Kas tieši atgadījies ar kaķi un kāpēc to uzskata par nozagtu?I. Andersone stāsta, ka pērn maijā kaķis pazuda no mājām. “Kaķis pie mums dzīvoja 11 gadus, ir gan sterilizēts, gan vakcinēts, to varam apliecināt ar kaķa potēšanas pasi. Žizelis nav čipēts, bet likums neparedz obligātu kaķa čipēšanu. Kurš gan būtu domājis, ka kāds piesavināsies 11 gadus vecu, parastu lauku kaķi. Kaķis visu savu mūžu ir gājis ārā, nevis dzīvojis tikai iekštelpās. Pēc Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta, šis kaķis nav atzīstams par klaiņojošu. Viņam ap kaklu bija kakla siksniņa,” stāsta I. Andersone. Kādu dienu Žizelis pazuda un I. Andersones ģimene ievietoja sludinājumu par kaķa pazušanu sociālo tīklu vietnē “Facebook.com”. Sludinājumam neviens neatsaucās, tādēļ ģimene gaidīja, kad kaķis vienkārši pats atgriezīsies mājās. “Tā nenotika - nesagaidījām. Noraudājām. Pēc gada, Žizelis atradās! Redzējām uz kaimiņienes balkona Alūksnē,” stāsta I. Andersone.