Kustībā 300 dienas gadā

“Pats vērtīgākais dzīvē ir nevis tas, kas mums ir, bet gan tie, kuri mums ir. Dzīvē pienāk tāds moments, kad mēs saprotam, ka materiālās vērtības vairs nav tik svarīgas, bet vērtīgākie ir cilvēki. Cilvēki, kuri mums ir ļoti svarīgi, ir mūsu patiesie dārgakmeņi. Reizēm mēs to dzīves steigā aizmirstam un, nepievēršam tam vērību, ” saka seniore Margrieta Bizjukova no Mālupes. Intervija ar Margrietu notika man neierastos apstākļos. Mālupiete mani izaicināja kopā doties nūjot astoņus kilometrus, savukārt mans izaicinājums viņai bija runāt par dzīvi. Margrietas kundzei nekad nav paticis publiski runāt, tādēļ tas ir viņas izaicinājums.Ja gadā ir 365 dienas, tad vismaz 300 no tām Margrieta Bizjukova aizvada fiziski aktīvi. Jau gadu viņa ir aktīva nūjotāja un teju katru dienu nostaigā astoņus kilometrus. “Es nevaru nekustēties. Fiziskas nodarbes man visu laiku ir patikušas. Ārsti iesaka vismaz vienu stundu dienā fiziski kustēties, pie tā arī pieturos. Šī vasara bija ļoti karsta, tādēļ nūjot nevarēju, bet tā vietā gāju peldēt uz upi. Arī dienās, kad ar velosipēdu braucu pie brāļa, pastaigās neeju. Pietiek ar nobrauktiem 20 kilometriem. Ja es divas vai trīs dienas sēžu istabā, tad sāp kājas. Ja dienas vidū izstaigājos, sāpju nav. Nūjoju savai labsajūtai. Pēc katras fiziskās aktivitātes ķermenis teic paldies, sajūtas ir ļoti patīkamas. Esmu izdarījusi sev ko labu,” teic Margrieta. Nūjošanas iemaņas viņa apguvusi veselības projekta ietvaros. Sākumā nūjotājas bijušas vairākas, bet tagad lielākoties ceļā dodas viena. Reizēm pievienojas kaimiņiene no blakus mājas.