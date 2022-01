Ķer mirkļus un ļaujas emocijām

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Skatoties jaunā fotogrāfa Aināra Cekula no Ziemera pagasta uzņemtos fotomirkļus, aizraujas elpa. No sajūsmas un Alūksnes novada dabas skaistuma, ko ikdienā nemaz tā neievērojam. Viss ir tepat mums līdzās, tikai jāprot saskatīt. Viņa fotogrāfijas kļuvušas populāras tūrismu popularizējošos materiālos, kas aicina apceļot Alūksnes novadu.Ainārs mācās Jelgavas tehnikumā, kur apgūst klientu apkalpošanas speciālista profesiju. Viņš neslēpj, ka tas ir izaicinājums mācīties tik tālu no mājām, tomēr pandēmijas dēļ pēdējā laikā mācības notiek attālināti un mājās var būt vairāk. “Man saistoša ir tūrisma nozare. Iepriekš Smiltenes tehnikumā bija speciāla tūrisma programma. Līdz brīdim, kamēr absolvēju Ziemeru pamatskolas 9. klasi, tūrisma programmu vairs nevarēja apgūt. Man bija tikai viens plāns un pēkšņi to nevarēju īstenot. Kāršu namiņš sabruka. Loģiski, ka meklēju citus variantus, jo biju apņēmies mācīties. Noteikums bija viens - negribēju apgūt tikai vidējo izglītību, bet jau klāt kādu nozari. Izskatīju ļoti daudzu skolu piedāvājumus, līdz apstājos pie Jelgavas skolas piedāvājuma. Klientu apkalpošanas speciālists likās man piemērots. Joma ir plaša, jo neviena iestāde nav iedomājama bez klientu apkalpošanas speciālistiem, tostarp tūrismā,” teic Ainārs.