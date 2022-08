Gaujienas pilij – divi attīstības ceļi

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Gaujienas muižas ansambļa pils ēkai jābūt atvērtai sabiedrībai. Lai arī šobrīd ēka ir pašvaldības īpašums un ir pieejama sabiedrībai dažādām aktivitātēm, pili varētu pārdot investoram ar nosacījumu, ka arī turpmāk tā ir atvērta sabiedrībai. Šobrīd gan konkrēta investora jeb pircēja nav.Par pils ēkas likteni un izmantošanas iespējām nesen diskutēja kultūras mantojuma forumā “Gaujienas muižas ansamblis”. Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inguna Avota neslēpj, ka viņai ir dalītas domas par pils pārdošanu. “No vienas puses, ļoti labi saprotu, kādēļ tas ir jādara. Pašvaldībai jāsedz ne vien ikdienas uzturēšanas izmaksas, bet būtu arī jāuzlabo ēkas stāvoklis, lai gan finansējuma tam nav. Pārdodot pili, tai dotu jaunu iespēju “atdzimt” no jauna. Skatoties no otras puses, negribas pārdod, būtu žēl un labāk paturēt pašiem,” teic I. Avota. Kamēr pils nav pārdota, foruma laikā izskanējušas idejas rosināt to vairāk izmantot māksliniekiem vai mūziķiem plenēriem, arī organizēt radošās nodarbības vai pat veidot vietējo iedzīvotāju kolekciju izstādes.Pils ēkai būtu jābūt kā ieguvumam ar ieņēmumiem, tādēļ visa ēka jāizmanto septiņas dienas nedēļā 365 dienas gadā. Forumā izskanēja idejas ēkā organizēt ēdināšanu, veidot to kā viesnīcu, piedāvāt muižas leģendas stāstu, uzdevumus, spoku stāstus. Tur varētu darboties interešu izglītība (teātris, koris, vēstures pulciņš). Iespējams, muižas parka teritorijā varētu audzēt vietējos augļus un dārzeņus. Pils atjaunošanai notiekot pa posmiem, rastos jaunas iespējas tās izmantošanai, piemēram, atjaunojot kapelu, varētu rīkot kāzu ceremonijas. “Pilij jākalpo sabiedrībai, tomēr pašiem jāmeklē iespējas skaisto un vēsturisko ēku apdzīvot. Varbūt pilī studenti varētu veikt izpēti un restaurēt kādas vietas. Lai gan arī par to domas dalās – vai jāveido autentisks stils vai nē. Manuprāt, pirmajā stāvā varētu saglabāt pils auru un veidot autentisku dizainu, bet otrajā stāvā varētu būt mūsdienīgs stils, vēl ir arī bēniņi,” atklāj I. Avota.