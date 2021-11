Dzintars Adlers: “Man nepatīk plātīties ar spīdīgām lietām, bet parādīt realitāti.”

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Apritējušas vairāk nekā 100 dienas, kopš darbu sākusi jaunā Alūksnes novada dome, un valsts svētku laiks ir īstais brīdis, lai atskatītos uz paveikto, ieskicētu iesākto un liktu galdā arī neveiksmes.Ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Dzintaru Adleru tiekamies darba nedēļas noslēgumā, viņa kabinetā, kur vienu no sienām dekorē projektu apraksti, ko pašlaik īsteno, un ko vēl gaida savu kārtu. “Tas palīdz noturēt fokusu uz mērķi un ik brīdi apzināties, cik daudz vēl darāmā,” redzēdams manu interesi, skaidro priekšsēdētājs. Reti kad darbdiena beidzoties agrāk par sešiem, septiņiem, un arī nedēļa, kad tiekamies, priekšsēdētājam ir ar cieši aizpildītu kalendāru.- Tā kā pirms priekšsēdētāja amata esmu bijis vietnieks un strādājis pie attīstības, joprojām nevaru no tā “izkāpt”, gribas palīdzēt izpildvarai to riteni griezt tikpat ātri, tajā pašā laikā veicot priekšsēdētāja funkcijas.- Ir taču trīs vietnieki, kam darbus deleģēt...- Jā, protams, bet vietnieki ienākuši šajā darbā salīdzinoši nesen un nevar uzreiz apzināties visas detaļas, kā ko risināt. Līga (Langrate – red.) strādā pastāvīgā darbā uz vietas, vietniecei ir pietiekama noslodze un viņa ir liels atbalsts vadības darbā. Bet mēs pakāpeniski uzlabojam savas kvalitātes, sadalām pienākumus un jaudas.- Tad politiskās vadības modelis ar trīs vietniekiem ir sevi attaisnojis vai nē?- Jā, ir, un arī mans lielākais gandarījums simts dienās paveiktajā ir tieši par veiksmīgas vadības komandas izveidi, kas ir valdības spogulis. Tas rada pozitīvu komunikāciju, pārstāvēto politisko spēku ministrijas ir daudz atsaucīgākas, klātienes vizītēs ir iespēja panākt ievērību mūs interesējošos jautājumos un virzīt savas idejas, kā rezultātā bieži vien tiekam sadzirdēti un arī atbalstīti.