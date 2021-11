Dravnieki dzīvo “Gobās” pie ponija

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Poniji cilvēku mājvietā Latvijā vairs nav nekāds retums, bet mūspusē tāds tomēr laikam ir vienīgais. Pirms trīs gadiem ponijs Brālis uz Alūksnes pusi atceļojis no Rencēniem Valmieras novadā un iedzīvojies te. Viņš teju par ģimenes locekli kļuvis Dravnieku ģimenei “Gobās”, tepat, Alūksnes pievārtē.Daudzas saimniecības Alūksnes novadā nodarbojas ar lopkopību, taču ne visās saimniekiem ir arī savi mīļdzīvnieki. Dravnieku ģimenei Ziemera pagasta “Gobās”, kas atrodas pie pašas Alūksnes pilsētas robežzīmes, ir ponijs. Viņš saimniecībā nonācis pirms aptuveni trīs gadiem, kad saimniece Jolanta devusies ekskursijā uz zemnieku saimniecību “Vildēni”, Valmieras novada Rencēnos. Tur tolaik poniju pārītim bija atskrējis kumeliņš. “Viņš bija tik mazs un izskatījās tik mīļš, ka es mirkļa vājumā nenoturējos un izteicu vēlmi to iegādāties. Tomēr mazuļa saimnieki man atteica, jo tik mazu kumeliņu no mātes atšķirt nedrīkst,” stāsta Jolanta. Viņa ar šo ziņu samierinājās un vēlāk savu vēlmi aizmirsa, līdz saņēma zvanu no poniju saimnieces par to, ka viņš ir gatavs pārcelties uz Alūksni.