Direktors – menedžeris vai skolotājs?

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Nākamgad apritēs desmit gadi, kopš Uva Griencione – Lapseniete ir Alūksnes pilsētas sākumskolas direktore. “Priecājos, ka man joprojām patīk mans darbs,” teic viņa, piebilstot – šajos desmit gados bijuši vien kādi pāris rīti, kad nav gribējies vērt skolas durvis.Vadot skolu, krājusies pieredze, un svarīgi ir rast domubiedrus, ar kuriem dalīties savā redzējumā, tādēļ U. Grencione – Lapseniete iesaistījusies Neatkarīgajā izglītības biedrībā (NIB), kuras mērķis ir apvienot izglītības profesionāļus un atbalstītājus pārmaiņu īstenošanai vispārējā izglītībā Latvijā. Viņa ir biedrības atbalstītāja kopš tās izveidošanas.“Biedrībā ir skolu direktori no dažādām Latvijas vietām. Ir atšķirība, vai direktors vada lielu Rīgas skolu vai nelielu pierobežas pagasta skolu. Tā jūtama pat Alūksnes novadā, vai esi pilsētas vai pagasta skolas direktors, jo mērogi ir pavisam citi. Vienmēr domājam par to, kā atbalstīsim pedagogus, visu darām skolēna labā, bet kas stiprinās direktoru? Ir dažādas situācijas, tādēļ labi, ka ir domubiedru grupa, kas nav no vietējās kopienas, un var gūt priekšstatu, kā vienu vai otru jautājumu risina citā pašvaldībā.” saka U. Grencione – Lapseniete.