Atdzimst Elīnas Zālītes māja

Apē rakstnieces Elīnas Zālītes piemiņu glabā viņas vārdā nosauktā memoriālā māja Dzirnavu ielā 24. 117 gadus senā ēka nu piedzīvojusi pārmaiņas - atjaunots jumts un fasāde, uzbūvēta terase, ierīkotas mūsdienām atbilstošas labierīcības un jau pavisam drīz tur taps Apes vēstures ekspozīcija.Tas viss ir Apes kultūras un tūrisma centra vadītājas Ivetas Kovtuņenko un E. Zālītes memoriālās mājas vadītājas Irēnas Meisteres izlolots. Izrādot ēku, kur nupat kā noslēgušies vērienīgie remontdarbi, abas ļaujas mazliet pasapņot un cer, ka drīzumā jaunajā terasē notiks dzejas lasījumi un koncerti, cilvēki sēdēs pie galdiņiem, baudīs Apes mieru, klausīties putnu čivināšanu, smaržos rozes, zaļos dzīvžogs un uz to visu noraudzīsies stārķis no savas ligzdas augstumiem pagalma attālākajā stūrī. “Ir jāļaujas sapņiem, tad tie arī piepildās. Atnākot strādāt uz Api, viens no maniem sapņiem bija izbūvēt lielu terasi Elīnas Zālītes mājā. Tagad te tā ir,” teic I. Kovtuņenko. Darāmā gan esot vēl daudz, tomēr nevienu mirkli nav šaubu, ka varētu neizdoties. Piemēram, jārestaurē logi un durvis.