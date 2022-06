Ar sirdi Māriņkalnā, bet dzīvi Vācijā

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Inese Ivana dzimusi Alūksnē un visu bērnību pavadījusi Ziemera pagasta Māriņkalnā. Te ir viņas vecāku mājas, kuras Ineses ģimene apmeklē, cik vien bieži iespējams. “Visilgākais posms, kurā neesam šeit bijuši, ir pusgads. Lai arī mūsu dzīve rit Vācijā, arī šeit ir manas mājas un man tuvie cilvēki, tāpēc pat nevaru iedomāties neapciemot viņus ilgāku laiku,” teic Inese. Viņa iedrošina ikvienu nebaidīties un, ja vien ir vēlme, uzsākt savu uzņēmējdarbību. “Mans dzīves moto ir: Neriskēsi - nevinnēsi un nedzersi šampanieti Jūrmalā. Ir jāriskē un dažreiz dzīvē “jāpiedod gāze”. Nu neizdosies - nekas! Būs vismaz pieredze. Es arī daudzas reizes esmu gribējusi padoties, bet kam no tā būs labums? Es šaustīšu tikai sevi. Vajag no dzīves ņemt to, ko tā piedāvā. Mūsdienās ir viegli veikt biznesu attālināti. Ir pieejami telefona, interneta sakari, var dzīvot arī ārpus Latvijas, bet veiksmīgi veikt uzņēmējdarbību, būt noderīgam savai dzimtajai vietai,” saka Inese.