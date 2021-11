Alūksnē varēs nodot izlietoto dzērienu iepakojumus

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes iedzīvotāji veiklā “Mego” jau pamanījuši uzstādītu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu taromātu. Tā darbību praktiski varēs izmēģināt 2022. gada 1. februārī. Bet līdz tam skaidrojam, kā darbosies depozīta sistēma Alūksnē.Atbilstoši Iepakojuma likumam, pienākums pieņemt no galalietotāja visu veidu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā, ir visām tām tirdzniecības vietām, kuras atrodas valsts pilsētās (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils, Ogre) un to tirdzniecības zāles platība ir 300 m2 vai lielāka. Vai arī tajās tirdzniecības vietās, kas atrodas citās administratīvajās teritorijās (ārpus pilsētas, laukos) un to tirdzniecības zāles platība ir 60 m2 vai lielāka.“SIA “Depozīta iepakojuma operators” piedāvā visiem tiem tirgotājiem, kuru tirdzniecības zāles izmēri atbilst likumā noteiktajām prasībām un kuru vidējais viena mēneša depozīta produktu pārdošanas apjoms ir vismaz 3000 vienību, bez maksas piegādāt un uzstādīt taromātu automatizētai tukšā depozīta iepakojuma pieņemšanai. Šāds lēmums pieņemts arī Alūksnes veikala “Mego” gadījumā,” skaidro SIA “Depozīta iepakojuma operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.