Alūksnē būs jaunas iespējas jauniem komersantiem

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai nodrošinātu plašākas jauno uzņēmumu attīstības iespējas reģionos, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Madonas biznesa inkubatora atbalsta vienību Alūksnē atklāj šodien, 28. janvārī, Alūksnes Kultūras centrā. Alūksniešiem šeit pat uz vietas būs iespēja apgūt zināšanas par biznesa modeli, zīmolu, kā piesaistīt mērķa klientus, un citu informāciju, kas nepieciešama savas biznesa idejas realizēšanai. Tiks nodrošināta iespēja jaundibinātiem komersantiem saņemt finansējumu uzņēmējdarbības attīstīšanai.LIAA Madonas biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule stāsta, ka LIAA biznesa inkubatori Latvijā darbojas jau no 2016. gada septembra. Sākotnēji dažādās vietās tapa pavisam 15 inkubatori, kuros dalībniekus uzņēma no 2017. gada, bet, izvērtējot darbā sasniegtos rādītājus, inkubatoru skaitu samazināja. To vietā Jēkabpilī, Bauskā un Talsos izveidoja inkubatoru atbalsta vienības. Atbalsta vienības ir arī Cēsīs, Gulbenē un Saldū. Šonedēļ tās atklāj vēl trīs vietās - Alūksnē, Smiltenē un Tukumā.