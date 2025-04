Vēlēšanas gaida ar sacensību garu

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Deputātu kandidātu sarakstu pašvaldību vēlēšanām Alūksnes novadā iesniegusi politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”.

Saraksta līderis tāpat kā pirms četriem gadiem ir līdzšinējais Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Aivars Fomins. Ar otro kārtas numuru šajās vēlēšanās startē biedrības “Alūksnes lauku partnerība” administratīvā vadītāja asistente Inga Sedleniece, bet trešais sarakstā ir līdzšinējais pašvaldības domes deputāts Laimonis Sīpols.

“Kodols” saglabājies

Saraksta “kodols” kopš pašvaldību vēlēšanām pirms četriem gadiem ir palicis līdzšinējais, tomēr no jauna tam pievienojušies pieci cilvēki –

SIA “RMK.B” valdes locekle Rota Dreimane –

Lipšāne, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas skolotājs Andris Spirks, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Ina Raipule, MB “Agrude” valdes loceklis Aivars Delpers un SIA “Alūksnes slimnīca” rehabilitācijas māsa – masiere Andžela Rimša.

Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) statistikas datiem redzams, ka 11 deputāta kandidātiem no šī saraksta ir augstākā izglītība, bet septiņiem – vidējā, 17 no viņiem ir latvieši, bet viens krievu tautības deputāta kandidāts. 17 no sarakstā iekļautajiem cilvēkiem savu dzīves vietu deklarējuši Alūksnes novadā, bet viens Rīgā.

Veicinās bibliotēkas būvniecību

Partijas Alūksnes novada deputātu kandidātu saraksta priekšvēlēšanu programmā uzsvērts godīgums un kompetence, kas norādītas kā galvenās deputātu kandidātu vērtības mērķa sasniegšanai. “Jūs pazīstat mūs. Mēs nākam tepat no mūsu pagastiem un pilsētas, tāpēc zinām, kas vajadzīgs cilvēkiem, un zinām, kā to izdarīt,” teikts priekšvēlēšanu programmā. Deputātu kandidāti ievēlēšanas gadījumā sola nodrošināt pakāpenisku novada pašvaldības autoceļu atjaunošanu, turpināt nodrošināt finansiālu atbalstu ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izbūvei, atbalstīt ģimenes ar bērniem, veicināt vietējo kopienu līdzdarbošanos, iesaistīšanos novada apdzīvoto vietu attīstībā un citu. Deputātu kandidāti arī sola veicināt mūsdienīgas bibliotēkas būvniecību Alūksnē.

Aicina būt reāliem

Saraksta līderis Aivars Fomins saka, ka partijas “Latvijas Reģionu Apvienība” Alūksnes novada saraksta deputātu kandidāti ir vieni no retajiem, kuri “turējušies kopā” un strādājuši kā vienota komanda jau kopš pagājušajām pašvaldību vēlēšanām. Visiem izveidojušās draudzīgas un koleģiālas attiecības. “Laikam Latvijā nav neviena cilvēka, kurš vēlēšanās kandidē skaitliski vairāk reižu. Es to daru jau kopš 1988. gada, kad tolaik biju viens no jaunākajiem deputātu kandidātiem, bet tagad esmu viens no pieredzējušākajiem. Priecē tas, ka man kā saraksta līderim vienam nav jādomā par gatavošanos vēlēšanām – to dara arī pārējie mūsu komandas locekļi. Manā sarakstā ir jauki cilvēki, katra mūsu tikšanās ir kā mazi svētki,” uzsver A. Fomins.

Viņš uzskata, ka deputātu darbs pašvaldībās tuvākajā laikā nekļūs vieglāks. “Jābūt reāliem. Tie deputāta kandidāti, kuri, nonākot pašvaldības domē, plāno palielināt kaut kādas iespējamās izmaksas, lai kā gribētos, to nebūs iespējas darīt, jo trūks finansējuma. Manuprāt, nāksies “apgriezt” arī tos maksājumus, kas nav saistīti ar pašvaldības funkciju pildīšanu,” saka A. Fomins. Jautāts, vai tādā gadījumā var izdoties vērienīgais solījums par bibliotēku, A. Fomins atbild, ka sapnim un mērķim, uz ko tiekties, ir jābūt. “Pašreizējā bibliotēka ar tās struktūrvienībām un valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem pagastos ir palikusi kā tāda saliņa, kur pulcēties vietējās kopienas cilvēkiem. Uzceļot jaunu novada centrālo bibliotēku, domāju, ka tas notiks arvien vairāk,” šo uzstādījumu priekšvēlēšanu programmā komentē saraksta līderis.

A. Fomins nenoliedz, ka ļoti gaida vēlēšanas. “Man kā bijušajam sportistam iekšā ir sacensību gars. Patīk lasīt deputātu kandidātu sarakstus, vērtēt tajos startējošos cilvēkus. Interesanti!” saka saraksta līderis.