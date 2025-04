Iesniegts sestais saraksts

Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanām ir iesniegts sestais kandidātu saraksts – “Zaļo un Zemnieku savienība”. Saraksta līderis ir Alūksnes novada domes deputāts Arturs Dukulis, otrajā vietā ir biedrības “Ilzenes attīstībai” valdes priekšsēdētāja Elīna Pētersone, bet trešais ir AS “Almo Hardwood” valdes priekšsēdētājs Modris Lazdekalns. Sarakstā ir 18 kandidāti. Kandidāts Kārtas nr. sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās ARTURS DUKULIS 1. 1953 Alūksnes novada dome, deputāts ELĪNA PĒTERSONE 2. 1990 Biedrība ,,ILZENES ATTĪSTĪBAI”, Valdes priekšsēdētāja MODRIS LAZDEKALNS 3. 1961 ALMO HARDWOOD AS, Valdes priekšsēdētājs IVETA PRIEDE 4. 1966 ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA ,,DZIRNAVU 8″, LIETVEDE IVARS VĪKSNA 5. 1979 Alūksnes novada Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Interešu izglītības skolotājs ARTŪRS GRĪNBERGS 6. 1988 SIA Alūksnes slimnīca, fizioterapeits MAREKS BĒRTIŅŠ 7. 1977 AS Sadales tīkli Ziemeļaustrumu Balvu nodaļa, Iecirkņa ekspluatācijas meistars LORETA JARGANE 8. 1993 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Liepnā vadītāja MĀRCIS KALNIŅŠ 9. 1986 ALŪKSNES MŪZIKAS SKOLA, sitaminstrumentu spēles pedagogs KASPARS BOGOMOLS 10. 1979 VALSTS MEŽA DIENESTS Austrumu virsmežniecība Balvu mežniecība, Mežzinis JĀNIS ZELTIŅŠ 11. 1988 JZgaldniecība,, saimnieciskās darbības veicējs-namdaris;galdniecības izstrādājumu ražošana ULDIS KRIEVUPS 12. 1985 SIA ,,KR 5″, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis JĀNIS STRAKŠA 13. 1970 SIA ,,J.A.Lejas”, valdes priekšsēdētājs LINDA VAIVODE 14. 1990 Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvalde, Asistents bērnam ar īpašām vajadzībām ANDRIS GRAUDIŅŠ 15. 1983 SIA Priednieki Agro, valdes priekšsēdētājs JURIJS MARINOVS 16. 1979 Alūksnes novada kultūras centrs, Skaņu un gaismu režisors,mūzikas producents MADARS BĒRZABINDS 17. 1972 Pašnodarbinātais ,reģistrēta saimnieciskā darbība, Mežizstrādātājs LAIMA KAŅEPE 18. 1960 Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvalde, Sociālās aprūpes centra ,,Pīlādži” vadītāja