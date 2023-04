Zaļais stadions aicina orientēties

Ar lielu prieku un lepnumu orientēšanās klubs (OK) “Alūksne” ziņo, ka “Horizonta” 39. sezona ir gatava jaunam un vēl interesantākam startam. Kā visus šos daudzos gadus, ikviens būs gaidīts meža “stadionā”, lai šodien netālu no autobusu pieturas “Dzeņi” “Zāgadu” mežā ar karti un kompasu dotos orientēšanās distancēs gan savam priekam, gan veselībai un meistarībai.

Ņem līdzi draugus!

“Kopā ar orientēšanās sabiedrību veidojam jaunu iniciatīvu. Apmeklējot daudzās sacensības, jāteic, ka orientēšanās sportā vajadzīgas iemaņas, tas ir ar piedzīvojumu raksturu, bet vajadzīga izturības bāze. Tādēļ orientieristus

aicinām ņemt līdzi savus draugus un paziņas, ieinteresēt šajā sporta veidā, piemēram, uzrunāt tos, kuri trenējas sporta zālēs, pamēģināt arī šo sporta veidu. Paliekam arvien mazāk, un liela daļa, kuri ir izauguši un ieguvuši orientēšanās prasmes, devušies prom no mūsu novada. Šis gads mums būs ar jaunu dalībnieku piesaisti, pieredzes nodošanu jaunajiem, dodot viņiem iespēju iepazīt un varbūt arī uzsākt nodarboties ar orientēšanos. Manuprāt, tas ir interesantāk kā vienkārša krosu skriešana,“ stāsta OK “Alūksne” vadītājs Vilnis Veļķeris.

“Zābaki” nebūs novalkāti

Šogad “Horizonta” sezonā būs 16 kārtas, nedaudz mazāk kā pagājušajā gadā. Klimats neļauj sākt aprīļa sākumā, tādēļ 1. kārta startēs šodien netālu no autobusu pieturas “Dzeņi” “Zāgadu” mežā Strautiņu apkaimē. Organizatori sola, ka gandrīz visas šīs sezonas kārtas paredzēts sarīkot maz izmantotās vai pirms krietnāka laika organizēto sacensību kartēs. Lai arī pirmais un citu posmu vietas šķitīs pazīstamas, distances būs savādākas un “nevilks novalkātus zābakus”.

Šogad būs orientēšanās kartes, kas nav izmantotas kopš 1989. gada, kā Šūpalu pusē, kur izauguši jauni meži. Tas, domājams, būs it īpaši interesanti jau pieredzējušiem orientieristiem vai arī mūsu tuvākajiem kaimiņiem no Smiltenes, Gulbenes un Igaunijas. Paredzētas divas izbraukuma kārtas

– Igaunijā, sadraudzības Veru klubā un pie Smiltenes “Azimuta”. Pirmā seriāla daļa noslēgsies īsi pirms Jāņiem, jūlijs būs brīvs, dodot iespēju atpūsties vai startēt citās sacensībās, un otrā daļa paredzēta no augusta vidus līdz septembra vidum.

Jaunumi novada čempionātā

“Šogad Alūksnes novada atklātais orientēšanās čempionāts paredzēts 9. septembrī, kad parasti svinam ražas svētkus Atē. Iespējams, ka paspilgtināsim tādu pasākumu kā “Bānīša kauss”. Uzskatu, ka jāmaina formas un jāpadara sacensības atpazīstamas un pievilcīgas, jāiesaista prese, televīzija. Paredzēts, ka rīta pusē būs kvalifikācijas skrējiens, bet vakarā – finālskrējieni pēc iedzīšanas principa. Tas dotu viesiem iespēju interesanti pavadīt brīvo laiku – aplūkojot pilsētu un piedaloties dažādos kultūras pasākumos,” stāsta V. Veļķeris.