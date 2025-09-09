Velomaratona noslēgums – Apē un Igaunijā

13.septembrī Apē un kaimiņos Igaunijā, Vastse – Roosa apkārtnē (Metsavenna talu), norisināsies Vivus.lv MTB maratona 2025. gada sezonas piektais – noslēdzošais posms. Tradicionāli šis posms ir īpašs – tas apvieno divu valstu ainaviskākās vietas, tehniski interesantus meža ceļus un vēsturisku gaisotni. Alūksnes un Smiltenes novadu kalnainākos apvidus piepildīs vairāk nekā 600 sportistu.
Dalībniekiem pieejamas vairākas distances:
- “Kärcher” maratona distance (100 km) – spēcīgākajiem un izturīgākajiem riteņbraucējiem;
- “Latvijas Valsts mežu” pusmaratona distance (50 km) – sportisks izaicinājums ar mērenu grūtības pakāpi;
- “Mangaļi” pusaudžu distance (~24 km) – enerģiskiem jauniešiem;
- “Cido” bērnu brauciens – aizraujošs starts pašiem mazākajiem dalībniekiem;
- “Veloprofs” tautas brauciens (~24 km) – lieliska iespēja ikvienam aktīva dzīvesveida piekritējam.
Starta laiki 13. septembrī:
- plkst. 9.00 – “Kärcher” maratons
- plkst. 10.15 – “Mangaļi” pusaudžu distance, “Veloprofs” tautas brauciens
- plkst. 11.00 – “Cido” bērnu brauciens
- plkst. 12.40 – “Latvijas Valsts mežu” pusmaratons Maratona kopvērtējuma intriga saglabājas līdz pēdējam – līdera pozīciju šobrīd ieņem Oskars Muižnieks, taču cīņa par otro un trešo vietu izšķirsies tieši noslēguma posmā. Savukārt pusmaratona distancē sezonas čempions tiks noskaidrots tieši šeit – tikai finiša līnija parādīs, kurš kāps uz augstākā goda pjedestāla 2025. gada sezonā.
Organizatori aicina visus velo entuziastus un ģimenes pievienoties noslēguma posmam – gan kā dalībniekiem, gan līdzjutējiem. Reģistrācija vēl ir atvērta, tāpēc šī ir pēdējā iespēja kļūt par daļu no lielā MTB notikuma un izbaudīt unikālo Apes un Igaunijas pierobežas atmosfēru.
Santa Kazaine, organizatoru pārstāve
