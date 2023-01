Trešie Eiropas čempionātā kamaniņu sportā

Foto: Lūkass Krasts

Latvijas ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme sestdien Siguldā finišēja otrie Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā, kas vienlaikus ir Eiropas čempionāts, bet jaunie un perspektīvie Eduards Ševics-Mikeļševics kopā ar veclaicenieti Lūkasu Krastu ieņēma trešo vietu. Latviešu ekipāžas no uzvarētājiem atpalika par attiecīgi 0,062 un 0,089 sekundēm.

Pirmajā braucienā pirmie finišēja iepriekšējā posma uzvarētāji Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, kuri finišēja 42,138 sekundēs, bet otrie – Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts (42,147).

Otrajā braucienā Ševics-Mikeļševics/Krasts sasniedza piekto rezultātu, kas viņiem neliedza pirmo reizi karjerā kāpt uz pjedestāla pieaugušo konkurencē. Divu braucienu summā duets no čempioniem atpalika 0,089 sekundes. Ševics-Mikeļševics savas ekipāžas veikumu novērtēja kā ļoti apmierinošu, un sasniegtais rezultāts devis gandarījumu. Otrajā braucienā ekipāžai bija vairāk kļūdu trases augšdaļā, tādēļ neizdevies uzlabot rezultātu.

Eiropas U-23 čempionātā uzvarēja Ševics-Mikeļševics/Krasts, kuri par 0,105 sekundēm apsteidza Gatu un Šepfu.

Pasaules kausa kopvērtējumā vīriešu divniekiem vadībā ar 529 punktiem izvirzījušies vācieši Vendls un Arlts, bet Ševics-Mikeļševics un Krasts iekrājuši 260 punktus un ir pakāpušies uz devīto vietu.

Pirms nedēļas Pasaules kausa ceturtajā posmā turpat Siguldā Bots/Plūme uzvarēja un sasniedza arī jaunu trases rekordu, kas tagad ir 41,281 sekunde, bet Ševics-Mikeļševics/Krasts bija piektie. Abām ekipāžām tie bija labākie rezultāti sezonā.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.