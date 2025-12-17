Abonē! E-avīze
Tradicionālais Ziemassvētku paskrējiens aicina

09:36 17.12.2025

Didzis Bauers

218

Vai esi kādreiz domājis, ka vislabākā dāvana sev Ziemassvētkos varētu būt nevis zem eglītes, bet gan tā, kura pavadīta svaigā gaisā, starp domubiedriem un ar mazliet sarkanu degungalu?

Pievienojies Tradicionālajam Ziemassvētku paskrējienam apkārt Alūksnes ezeram – svētku noskaņu pilnam skrējienam gleznainā ziemas (cerams) maršrutā, kas šogad svin jau savu 11. gadskārtu.

Kristaps Pilskalns un Viktors Saveljevs sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību aicina garāku distanču skrējējus un nūjotājus “izkustēties” maršrutā, kas ved apkārt Alūksnes ezeram, – 11. lielākajam ezeram Latvijā. Tiem, kuri skaita kilometrus, tas nozīmē klasisku pusmaratona distanci – 21 kilometru. Tā ir iespēja noslēgt gadu ar pamatīgu un cienījamu “ķeksīti” savā treniņu dienasgrāmatā. Tiem, kuri vēlas ko vieglāku, ir pieejama “īsā” versija – aptuveni 9 kilometru distance līdz Lāzberģa pilij. Tur būs ierīkots kontrolpunkts ar siltu tēju un saldiem našķiem, lai atgūtu spēkus un sasildītos. Šeit nav jāskrien “uz rezultātu”. Šeit ir jāskrien/jānūjo uz “Ziemassvētku sajūtām”.

Lai arī kāda Alūksnes ziema būs 24. decembra rītā, pulksten 10.00 pie Alūksnes Sporta centra organizatori draudzīgi aicinās doties trasē. Šī pasākuma dress-code ir smaids un svētku atribūtika – rūķu cepures, svētku tematikas tērpi, pozitīvs noskaņojums.

Organizatori ir parūpējušies, lai būtu siltas telpas pārģērbšanās procesam, un pēc distances pieveikšanas dalībniekiem būs pieejamas dušas, lai noskalotu sviedrus, un sauna, lai izkarsētu muskuļus un kaulus. Jaunums ir pret citiem gadiem – pulksten 13.00 notiks dalībnieku loterija. Atbalstītāji ir sarūpējuši pārsteiguma balvas, kas kalpos kā lielisks papildinājums svētku dāvanu maisam.

Tradicionālais Ziemassvētku paskrējiens

24. decembrī pulksten 10.00 Starts – no Alūksnes Sporta centra Distances – 21 km (apkārt ezeram) vai ~9 km (līdz Lāzberģa pilij) Ērtības – silta tēja trasē, dušas un pirts pēc finiša Ziemassvētku noskaņa – skrējējiem, nūjotājiem: rūķu cepures vai citā svētku tematikas ietērpā

