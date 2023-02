Šovakar sāksies rallijs “Alūksne”

Jau šovakar pulksten 18.00 rallija “Alūksne” atklāšanas ceremonija. Rallijam “Alūksne” pieteikušās 97 ekipāžas. Šovakar sportistiem būs jāveic divi ātrumposmi tumsā (viens dops divas reizes), bet sestdien būs jāveic četri – katrs pa divām reizēm. Rallija dalībniekiem kopā būs jāveic desmit ātrumposmi (93,84 km), “Historic” ieskaites braucēji veiks astoņus dopus (68,76 km), bet rallijsprinta braucējiem paredzēts veikt sešus (50,68 km).

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksnē – satiksmes ierobežojumi rallija norises laikā

Sakarā ar rallija “Alūksne 2023” norisi 24. un 25. februārī Alūksnē būs satiksmes ierobežojumi, informē Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka. Autovadītājus aicina būt saprotošiem un norādītajos laikos izvēlēties citus braukšanas maršrutus. Informācija par rallija “Alūksne 2023” norisi – www.autorally.lv.

Satiksme būs slēgta:

• Piektdien, 24. februārī, no pulksten 17.15 līdz pulksten 20.15 Dārza ielā posmā no Tirgotāju ielas līdz Helēnas ielai;

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

• No piektdienas, 24. februāra, pulksten 8.00 līdz sestdienas, 25. februāra, pulksten 20.30 Rūpniecības ielā posmā no Skārņu un Ganību ielas līdz Rūpniecības ielai 2N (iebrauktuve uz kafejnīcu “Pauze”).

IETEICAMĀS RALLIJA SKATĪŠANĀS VIETAS

Rallija pirmā diena – pirmie divi nakts ātrumposmi –

“Metālu pasaule” (12,54 km).

Starts Gulbenes un Smilšu ielas krustojumā. Uz pirmo skatu punktu var aizdoties kājām. 1. skatu punkts. Pie vecajām Dores muižas garāžām. Liels pienākošais ātrums uz sarežģītu atpakaļejošu kreiso līkumu *. Ērta piekļuve no Alūksnes pa Smilšu ielu. 2. skatu punkts. (4,91 – 5,23 km) Metoši tramplīni (Gubernatora tramplīni). Piekļuve no Tūjas kājām (700 – 1000 m). 3. skatu punkts. (10,5 km) Ātrs, plats pienākošais ātrums uz šauru labo atpakaļejošo pagriezienu. Piekļuve no Strautiņiem vai Kantorkroga pa V387.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Rallija otrā diena – pirmie divi ātrumposmi SS 3/5 –

“Cewood” (6,00 km)

1. skatu punkts. (3,61 km) Pārskatāms L4 (labo četri) krustojumā, kļūdas nepiedod. Piekļuve no V381. 2. skatu punkts. (4,45 km) Pārskatāms metošs tramplīns, piekļuve no A2 (nogriezties pie 188. kilometra norādes).

SS 4/6 – “4Plus” (10,30 km)

1. skatu punkts. (3,2 km) Mednieku mājas līkumi. Skatāma vieta no amfiteātra veida paaugstinājuma. Piekļuve pirms ātrumposma slēgšanas.

2. skatu punkts. (9,41 km) Ļoti ātrs pienākošais ātrums uz platu K4 krustojumā. Piekļuve no Ziemeru ceļa V386. 3. skatu punkts. (10,2 km) Kreisais finiša līkums. Piekļuve, nākot 800 m ar kājām no 2. skatu punkta.

SS 7/9 – “APF” (11,98 km). Atgādinājums ziemas prieku baudītājiem Ķauķu kalnā. Līdz 13.30 jebkurš tur brīvi varēs iebraukt un izbraukt, savukārt pēc tam līdz 18.40 no kalna stāvlaukuma ārā izbraukt nevarēs. Tur būs iespēja kurināt ugunskurus, darbosies kafejnīca ar ēdieniem un dzērieniem, – varēs sasildīties, protams slēpot, snovot un skatīties ralliju.

1. skatu punkts. (3,68 km) Pārskatāmi līkumi, kas noslēdzas ar K4 krustojumā. Piekļuve pa U385 no A2. 2. skatu punkts. (9,68 km) Ātrs pienākošais ātrums pa plato, jāvācas uz kreiso atpakaļejošu ap saliņu. Piekļuve pa V384 no Māriņkalna.

SS 8/10 – “ALŪKSNE” (6,10 km)

1. skatu punkts. (2,28 km) Sarežģīta līkumu sērija, kas noslēdzas ar iespaidīgu labo pļavas līkumu. Piekļuve no V383 uz Šļukumu.

* autorallija terminoloģija.

HTTPS://WWW.AUTORALLY.LV/ SKATĪTĀJIEM/INTERAKTĪVĀ KARTE