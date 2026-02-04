Sola aizraujošus mačus

Svētdien, 8. februārī, no pulksten 9.30 Latvijas Motosporta federācija, Latvijas Skijoringa federācija sadarbībā ar Alūksnes Sporta centru aicina ikvienu ziemas sporta veidu cienītāju Alūksnes ezera iekšezerā, lai klātienē vērotu Latvijas čempionāta 4. posmu ziemas motokrosā un skijoringā.
“Labākie braucēji, drosmīgākie slēpotāji un neaizmirstama adrenalīna deva garantēta! Nāc atbalstīt, izbaudi īstu ziemas sporta gaisotni un sajūti jaudu!” saka organizatori.
Skijorings ir īpašs ziemas sporta veids, kurā motociklists ar trosi velk slēpotāju, un abiem ir jāsadarbojas, lai pēc iespējas ātrāk veiktu trasi. Savukārt ziemas motokrosā sportisti sacenšas ar motocikliem, kuru riepas ir aprīkotas ar īpašām metāla radzēm, lai tie neslīdētu uz ledus un sniega.
“Sacensību rītā dalībnieki pulcēsies pie Alūksnes novada Kultūras centra. Sportisti dalībai pasākumā varēs pieteikties jau no piektdienas, 6. janvāra, kad tiks atklāta oficiālā reģistrācija. Sacensību trasi uz ezera ledus veidojam paši organizatori kopā ar “Motoklubs Ape” biedriem, un tā pašlaik vēl tikai tiek gatavota, lai būtu droša un interesanta,” stāsta motokluba “Ape” pārstāvis, viens no sacensību organizatoriem Sandris Janušs.
Skatītāji sacensības varēs ērti vērot no ezera krasta malas posmā no Kultūras centra līdz pat Tempļakalnam. Drošības apsvērumu dēļ pati trase būs norobežota, tāpēc apmeklētāji aicināti atrasties tikai tajās vietās, kur tas ir atļauts, un neiet trases vidū.
Tā kā sacensības notiek ziemā uz atklāta ezera ledus, iedzīvotāji un pilsētas viesi tiek aicināti ģērbties ļoti silti un atbilstoši laikapstākļiem. Uz vietas būs iespēja iegādāties siltu tēju vai kafiju, kā arī darbosies kafejnīca, kur varēs sasildīties un ieturēt maltīti. Skatītājiem sacensību apmeklējums ir bez maksas, automašīnas jānovieto kādā no tuvākajiem stāvlaukumiem, piemēram, pie Alūksnes Kultūras centra, Brūža ielā, Skolas ielā vai citviet. Par godalgām un balvām sportistiem ir parūpējies vietējais Sporta centrs, solot aizraujošu cīņu par uzvaru katrā braucienā.
Jau informēts, ka Latvijas čempionāta 3. posms ziemas motokrosā un skijoringā notika Ādažos.
