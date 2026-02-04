Abonē! E-avīze
Trešdiena, 4. februāris
Daila, Veronika, Dominiks
weather-icon
+-11° C, vējš 1.36 m/s, A-DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Sola aizraujošus mačus

08:28 04.02.2026

Aivita Lizdika

147

Svētdien, 8. februārī, no pulksten 9.30 Latvijas Motosporta federācija, Latvijas Skijoringa federācija sadarbībā ar Alūksnes Sporta centru aicina ikvienu ziemas sporta veidu cienītāju Alūksnes ezera iekšezerā, lai klātienē vērotu Latvijas čempionāta 4. posmu ziemas motokrosā un skijoringā.

“Labākie braucēji, drosmīgākie slēpotāji un neaizmirstama adrenalīna deva garantēta! Nāc atbalstīt, izbaudi īstu ziemas sporta gaisotni un sajūti jaudu!” saka organizatori.

Skijorings ir īpašs ziemas sporta veids, kurā motociklists ar trosi velk slēpotāju, un abiem ir jāsadarbojas, lai pēc iespējas ātrāk veiktu trasi. Savukārt ziemas motokrosā sportisti sacenšas ar motocikliem, kuru riepas ir aprīkotas ar īpašām metāla radzēm, lai tie neslīdētu uz ledus un sniega.

“Sacensību rītā dalībnieki pulcēsies pie Alūksnes novada Kultūras centra. Sportisti dalībai pasākumā varēs pieteikties jau no piektdienas, 6. janvāra, kad tiks atklāta oficiālā reģistrācija. Sacensību trasi uz ezera ledus veidojam paši organizatori kopā ar “Motoklubs Ape” biedriem, un tā pašlaik vēl tikai tiek gatavota, lai būtu droša un interesanta,” stāsta motokluba “Ape” pārstāvis, viens no sacensību organizatoriem Sandris Janušs.

Skatītāji sacensības varēs ērti vērot no ezera krasta malas posmā no Kultūras centra līdz pat Tempļakalnam. Drošības apsvērumu dēļ pati trase būs norobežota, tāpēc apmeklētāji aicināti atrasties tikai tajās vietās, kur tas ir atļauts, un neiet trases vidū.

Tā kā sacensības notiek ziemā uz atklāta ezera ledus, iedzīvotāji un pilsētas viesi tiek aicināti ģērbties ļoti silti un atbilstoši laikapstākļiem. Uz vietas būs iespēja iegādāties siltu tēju vai kafiju, kā arī darbosies kafejnīca, kur varēs sasildīties un ieturēt maltīti. Skatītājiem sacensību apmeklējums ir bez maksas, automašīnas jānovieto kādā no tuvākajiem stāvlaukumiem, piemēram, pie Alūksnes Kultūras centra, Brūža ielā, Skolas ielā vai citviet. Par godalgām un balvām sportistiem ir parūpējies vietējais Sporta centrs, solot aizraujošu cīņu par uzvaru katrā braucienā.

Jau informēts, ka Latvijas čempionāta 3. posms ziemas motokrosā un skijoringā notika Ādažos.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē piedzīvots stindzinošs sals: termometra stabiņi noslīdējuši līdz –25 grādiem

13:03 01.02.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Brūža ielā 4 deg sodrēji, neviens nav cietis

14:37 28.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Olimpisko spēļu sastāvā seši novadnieki

14:14 29.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Velta grāmatu Dzidras Mazikas piemiņai

15:51 31.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Izsolē nopērk Bejas skolu

08:55 30.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sveču dienas noskaņā: alūksnietes Lauras radošie darbi

09:12 02.02.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Vai sekosi līdzi ziemas olimpiskajām spēlēm?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 10:00

Iknedēļas tikšanās senioriem “Pavasara darbi”
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieku Rvīnu Vardi
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 17:30

“Mežiniekos” slēpojums
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 18:30

Filma “Tumšzilais evaņģēlijs”
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 20:00

Reģionālās basketbola līgas spēle
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Elita komentē:

Diāna Bušmane joprojām nav atradusies

Varbūt pavasarī kad nokusīs😋

17:30 26.01.2026

Jānis komentē:

Zemju īpašnieki uz tikšanos neierodas

Kāpēc gan šiem zemju īpašniekiem būtu jāierodas uz tikšanos? Vai tiem kuri ierastos piedāvātu lielāku cenu? Smieklīgi komentāri...

09:22 26.01.2026

Ilgonis komentē:

Grāmatas vajadzībām tiek meklētas bildes no latviešu bērēm

Meža cūkas sašutušas. Nav rezultātu.

19:24 21.01.2026