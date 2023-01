Šodien ziemas motokross uz Alūksnes ezera

SĀKOTNĒJI Apes mototrasē plānoto ziemas motokrosa norisi pārceļ uz Alūksni, uz Alūksnes ezera. Te šoziem notikuši arī vairāki treniņi. FOTO: MĀRIS ŠĻIVKA

Šodien, 29. janvārī, Alūksnes ezera Pilssalas teritorijā norisinās apvienotā Latvijas čempionāta, Latvijas kausa un junioru ziemas motokrosa 1. posms. Pasākumu rīko biedrība “Motoklubs Ape” sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.

“Sākotnēji Latvijas ziemas motokrosa čempionāta pirmajam no trim paredzētajiem posmiem bija jānotiek 14. janvārī, Apē, taču pārāk silto laikapstākļu dēļ to atcēla. Pēc ilgākas apspriedes sacensības no Apes pārceltas uz Alūksnes novada Alūksnes ezera Pilssalas teritoriju,” ziņo Latvijas motosporta federācija.

“Ar Alūksnes pašvaldību panācām vienošanos, ka varam rīkot sacensības uz ledus, jo arī treniņus aizvadām uz Alūksnes ezera ledus. Tiesa, tā kā tas notiek uz ezera, ir vairāki noteikumi un papildu prasības, kas jāievēro. Kluba džeki visi bija ar mieru palīdzēt uzrīkot šo posmu, un tāpēc tas notiek,” skaidroja sacensību organizators Sandris Janušs.

Sacīkstes varēs skatīties no krasta

“Galvenais atgādinājums sportistiem – salas teritorijā, kas ir pamaza, privātās automašīnas būs jāatstāj ārpus salas. Otrs, ar šipiem ar solo motocikliem pa salu braukt nedrīkstēs, būs jāstumj. Tiesa, lielās kvadras pastumt būs grūti, tāpēc tām pārvietoties būs atļauts ar lēnu gāzīti no busu vietas līdz ezeram. Trešais – zem močiem būs nepieciešami absorbējošie paklājiņi. Pie iebraukšanas darbosies caurlaižu sistēma. Lai saņemtu caurlaidi, sportistiem būs jāuzrāda licence un motocikls. Lai tiktu šajā teritorijā, visu gadu nepieciešama īpaša caurlaide. Iebraukšana salā notiks tikai svētdien 7.00 no rīta, jo sestdien neviens tur netiks laists iekšā. Sacensības varēs skatīties no krasta, no tiltiem un Tempļa kalna. Darbosies kafejnīca.”

Šogad ziemas motokrosa sacensībās būs tikai klasiskais motokross bez skijoringa. Stiprākos noskaidros 14 klasēs: “KBR MX1”, “KBR MX2”, “KAR MX1”, “KAR MX2”, “MX50”, “MX65”, “MX85”, “MX Open”, “Q50”, “Q100”, “Q Juniori”, “Q Open”, “ATV 4X4” un “Pitbike Open”.

Sacensībās noteiktas šādas vides prasības:

• Sacensībām atļauts izmantot tehniku, kurai nav naftas produktu noplūdes;

• Degvielas un eļļas uzpildes vietās izmantot naftas produktu absorbējošus paklājus vai citus naftas produktu absorbējošus materiālus;

• Tehniskajā parkā un trases tiešā tuvumā nodrošināt pieejamu naftas produktu absorbējošu materiālu. Uzskatāmi atzīmēt tā atrašanās vietas plānā un dabā;

• Naftas produktu noplūdes gadījumā nodrošināt tūlītēju absorbenta materiāla izklāšanu noplūdes vietā.

• Pilssalas teritorijā pārvietoties ar moto tehniku atļauts tikai plānā norādītajās vietās, dzinējam strādājot tukšgaitā vai minimālos apgriezienos;

• Atkritumus izmest atļauts tikai speciāli ierīkotās vietās – urnās un konteineros.