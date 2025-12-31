Saņem Latvijas Basketbola Savienības atbalstu

Decembrī Alūksnes Sporta skola un biedrība “SPORTA KLUBS” “MARIENBURGA BK”” noslēdza sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Basketbola Savienība” par 20 000 EUR finansējuma piešķiršanu projekta “FIBA
EuroBasket2025 – Latvijas basketbola nākotnei” īstenošanai.
Projekta mērķis – uzlabot materiāli tehnisko bāzi, paplašinot un uzlabojot basketbolistu treniņu un sacensību iespējas, nodrošināt vienotu vizuālo identitāti, veicināt audzēkņu motivāciju un piederības sajūtu Alūksnes novadam. Tā laikā paredzēts iegādāties komandas ekipējumu – basketbola formu
komplektu, garos treniņtērpus, basketbola apavus, kā arī nodrošināt dalību AIZDEVUMS.LV/Reģionālajā basketbola līgā. Papildus paredzēta portatīvā strītbola groza iegāde ar Alūksnes Sporta skolas līdzfinansējumu. Projektu plānots īstenot līdz 2026. gada 31. augustam.
“Līdz šim ne vienmēr ir izdevies nodrošināt visas Sporta skolas basketbola komandas ar vienotām formām – esošais ekipējums ir būtiski nolietots un neveicina jaunajiem sportistiem piederības sajūtu. Tāpat vasaras sezonā īpaši izjūtam kvalitatīvu āra basketbola grozu trūkumu treniņnometņu un sacensību organizēšanai novada līmenī, kā arī tradicionālo “Atzeles sporta” 3×3 basketbola turnīru veiksmīgai norisei.
Tāpēc iespēja iegādāties kvalitatīvu portatīvo 3×3 basketbola grozu būtu saprātīgs, mērķtiecīgs un ilgtspējīgs ieguldījums,” uzsver Alūksnes Sporta skolas direktore Līga Tomsone.
Informē Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele.
