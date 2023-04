Sāksies parku skriešanas seriāls

Šogad turpinās tradīcija sportot un sacensties parku skriešanas seriālā “Alūksnes pavasaris 2023”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Tradīciju gandrīz pirms 20 gadiem iedibināja Alūksnes vieglatlētikas klubs Ilgvara Vaska vadībā.

Seriāls septiņu posmu garumā tiks aizvadīts Alūksnes skaistākajos parkos.

Šī ir lieliska iespēja visiem izkustēties – mazas, vienkāršas, bet azartiskas sacensības. Pirmais starts 20. aprīlī Muižas parkā, pie peldvietas “Vējiņš”. Katrā posmā starts no pulksten 17.30 līdz 19.30, finišu slēdz pulksten 20.00. Būs simboliska dalības maksa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kā uzsvēra sacensību organizators Vilnis Veļķeris, šis sporta pasākums ir iespēja aktīva dzīvesveida piekritējiem pēc garās ziemas pārbaudīt savu varēšanu, arī tiem, kuri neiet uz sporta zālēm, bet sāk iekustēties vasaras sezonai. Skriešana ir viens no vienkāršākajiem un pieejamākajiem veidiem, kā to darīt. Jāpaņem skriešanas apavi, mazliet sportiskā azarta piedalīties septiņos posmos, no kuriem piecus ieskaitīs kopvērtējumā. Parādot savas labās ātruma, izturības īpašības nopelnīt medaļas un kausus.

Jau otro gadu seriāla dalībniekiem būs jāveic par vienu kilometru garāka distance vismaz vienā posmā, tiem, kuri ir vecāki par 16 gadiem, lai parādītu ne tikai sprinta īpašības, bet arī izturību. Ieteicams, un organizatori cer, ka dalībnieki būs mazliet gatavojušies šim seriālam un mēģinās pievarēt vairāk nekā viena kilometra distanci.

“Arī šogad seriālam būs septiņas kārtas. Pirmajā posmā būs jauns kilometra aplis – ja laiks nelutinās, būs iespēja saslapināt apavus. Auditorijas lielākā daļa, apmēram divas trešdaļas, kas apmeklē šo pasākumu, ir skolu jaunatne. Ar viņiem kopā ir treneri, pedagogi, startē gan individuāli, gan ar draugiem. Pirms izlaidumiem seriālu noslēgsim, lai skaistajā, plašajā vasarā turpinātu daudzās citas sportiskās un atpūtas aktivitātes,” stāsta sacensību organizators Vilnis Veļķeris. Jāatzīmē, ka vienā no posmiem paredzētas novada skolēnu krosa sacensības, kas notiks atsevišķi pirms paša seriāla posma.