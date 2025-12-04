Sākas aktīva gatavošanās rallijam “Alūksne”

Pirmais sniegs rosina domāt ne tikai par gaidāmajiem Ziemassvētkiem, bet arī par ralliju “Alūksne”, kas paredzēts 2026. gada 23. – 24. janvārī un iestartēs autorallija sezonu Latvijā. Gatavošanās jau notiek pilnā sparā, un organizatori paver priekškaru uz gaidāmo – rallijs “Alūksne” sportistiem piedāvās garāku distanci un sen neveiktu ātrumposmu.
Kā parasti mēdz teikt rallija rīkotāji – tiklīdz viens pasākums noritējis, jāsāk plānot nākamo, un pie 2026. gada rallija norises organizatori sākuši strādāt jau augustā.
“Pašlaik notiek tā saucamie “trases darbi” jeb gatavošanās process. Tas patiesībā notiek gandrīz visu gadu, bet tagad sācies intensīvais periods. Vienlaikus tiek slīpēts sacensību nolikums jeb svarīgā grāmata, kur viss sīki un smalki uzrakstīts – no rallija centra koordinātām līdz sportistiem atļautajām riepām un specifikācijām,” stāsta “Rally Alūksne” preses centra vadītāja Anda Podziņa.
Garāka distance
Viņa atklāj arī plānotos jaunumus, kas interesē gan sportistus, gan skatītājus, proti, 2026. gada rallijā kopējā distance būs garāka kā jebkad – kopā ap 120 kilometru. “Piektdienas vakars sportistiem sāksies ar kārtīgu pārbaudījumu – 19 kilometru garu posmu, kas būs jāveic divas reizes tumsā. Tie ir nervus kutinoši braukšanas apstākļi, kas no sportistiem prasa izcilu koncentrēšanos. Ātrumposms sāksies netālu no Alūksnes un beigsies Alūksnes pilsētā. Otrajā dienā sportistiem būs jāveic trīs posmi pa divām reizēm, turklāt būs viens ātrumposms, kas ir braukts pašos rallija “Alūksne” pirmsākumos,” stāsta A. Podziņa.
2026. gada Alūksnes rallija ietvaros tradicionāli tiks aizvadīts arī Igaunijas rallija čempionāta 1. posms. “Tas nozīmē, ka kaimiņu būs daudz. Turpināsim savstarpējo sadarbību arī reklāmas jomā –
igauņu sportisti ierunās radio reklāmas igauniski un aicinās tautiešus uz Alūksni atbalstīt savus sportistus, arī afišas gatavojam igauņu valodā un izvadājam simts kilometru rādiusā,” stāsta A. Podziņa.
Sportistu pieteikšanās vēl nav sākusies, tādēļ organizatori vēl nesauc konkrētus dalībniekus, bet, piemēram, jaunais autosportists Kārlis Dzenītis jau publiski paudis, ka pirmo reizi startēs Alūksnē. “Viņš šogad piedalījies 16 dažādās sacensībās, piedzīvojis smagu avāriju, atjauno auto un gatavs pierādīt, ka rētas sadzīst,” iepazīstina A. Podziņa un piebilst – ja nekas nemainās, Latvijas labākie un ātrākie piloti arī būs ierindā.
Reklamē ne tikai ralliju
Organizatoru pārstāve informē, ka “Cewood” vārdā nosauktais servisa parks būs jaunā vietā Rūpniecības ielā, uzņēmuma “Nordic CLT” teritorijā. Interesenti aicināti to apmeklēt gan piektdien, gan sestdien, un apmeklējums ir bez maksas.
Kas pašlaik darba kārtībā? “Aktīva komunikācija! Liekam kopā pasākuma afišas, banerus, plānojam reklāmas aktivitātes, gatavojam informāciju, lai varam uzsākt biļešu tirdzniecību, top skatītāju ceļvedis, kā arī saskaņojam aktivitātes ar autosportistiem – iespējams, būs ciemošanās skolās, kādi konkursi,” stāsta A. Podziņa un palepojas, ka pasākuma komunikācija sasniedz miljonus lielu auditoriju. “Piemēram, viens Instagram video rullītis ar Mārtiņa Seska dalību ir noskatīts vairāk nekā miljons reižu. “Rally Alūksne” Facebook sasniegtā auditorija šā gada janvārī bija trīs miljoni, klāt ir vairāk nekā 30 mediji, katrs sportists un katrs apmeklētājs arī ir kā medijs. Ar šo pasākumu mēs reklamējam pilsētu, novadu – tie, kas atbrauc pirmo reizi, atbrauc arī otro, un tas ir sasniegums,” vērtē A. Podziņa.
Paldies visiem rallija draugiem!
Padomāts arī par suvenīriem. “Lai būtu piederības sajūta kopienai un siltas ausis, salonā “Skaistuma darbnīca” var atrast cepures ar “Rally Alūksne” simboliku, vēlmes var rakstīt arī “Rally Alūksne” sociālajos tīklos – sūtām arī ar pakomātiem,” stāsta organizatoru pārstāve. Rallijam gatavojas arī vietējie uzņēmēji. “Sadarbībā ar viesnīcu saimniekiem jau tagad meklējam labākos risinājumus ciemiņu uzņemšanai, daļa viesnīcu jau ir pilnībā rezervētas. Tāpat arī kafejnīcas piedomā, lai varētu uzņemt lielāku daudzumu cilvēku, dažviet pat top “rallija ēdienkarte”,” atklāj Anda un pateicas ikvienam uzņēmējam, kas gadiem atbalsta ralliju. “Bez sponsoriem tas nebūtu iespējams. Turklāt atbalsta ne tikai uzņēmēji, bet daudzi brīvprātīgie, kas, piemēram, būvē estakādi, gatavo ceļus rallijam, iesaistās ceļu slēgšanā utt. Paldies arī Alūksnes novada pašvaldības darbiniekiem – mums ir laba sadarbība gan pagastos, gan centrālajā administrācijā. Gatavojoties rallijam, neviens nostrādātās stundas neskaita, galvenais, lai darbs kvalitatīvi izdarīts un visiem prieks par šo ziemas festivālu,” teic A. Podziņa.
Laureātu apbalvošanas ceremonija – Alūksnē
Jautāta, vai pasākumam “pasūtīts” arī sniegs, A. Podziņa teic, ka jāizdara viss maksimālais tajā, ko var ietekmēt, un jādomā labas domas tajā virzienā, ko ietekmēt nav iespējams. “Šis ir pārāk liels projekts, lai gaidītu pēdējo nedēļu un tad sāktu kaut ko darīt. Kā jau rallijā –
kas neriskē, tas nedzer uzvaras šampanieti,” viņa pajoko.
Pirms rallija Alūksnē ir vēl viens vērienīgs pasākums – 6. decembrī te notiks Latvijas rallija čempionāta svinīgā laureātu apbalvošanas ceremonija, kurā tiks apbalvoti 2025. gada sezonas labākie autosportisti. “Iepriekš notika Cēsīs un Gulbenē, šogad Alūksnes kārta uzņemt viesus. Būsim pirmie, kas šāda mēroga pasākumu organizēs Alūksnes Sporta centrā, un tas būs liels izaicinājums rīkotājiem. Viens no pasākuma vadītājiem būs pazīstamais “Sporta studijas” žurnālists Reinis Ošenieks,” stāsta A. Podziņa.
