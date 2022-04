Rīt sāksies parku skriešanas seriāls “Alūksnes pavasaris 2022”

Alūksnē 21. aprīlī sāksies nu jau par tradīciju kļuvušais parku skriešanas seriāls, kas allaž pulcē plašu dažādu vecumu skriešanas mīļotāju auditoriju. Pasākumu organizē Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Orientēšanās klubs “Alūksne””.

Šogad skrējienam paredzētas septiņas kārtas:

21. aprīlī Muižas parkā pie Jaunās pils,

28. aprīlī Muižas parkā pie Pomonas tempļa,

5. maijā Tempļa kalnā pie skatu torņa,

19. maijā Muižas parkā pie Eola tempļa,

26. maijā Jāņkalniņā,

9. jūnijā Tempļa kalnā pie skatu torņa,

16. jūnijā Muižas parkā pie putnu paviljona.

Skriešanas seriālā var piedalīties ikviens iedzīvotājs bez vecuma un sagatavotības ierobežojumiem. Distances būs no 1 līdz 10 km. Katrā no kārtām starts būs atvērts no pulksten 17.30 līdz 19.30 – skrējēji izvēlētajā distancē var doties sev ērtākajā laikā, bet finišs tiks slēgts pulksten 20.00.