Rastorgujevam Pasaules kausa biatlonā posmā 33. vieta sprintā

Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs sestdien Pasaules kausa posmā Zviedrijā ieņēma dalītu 33. vietu desmit kilometru sprintā, Renārs Birkentāls finišēja 37. vietā, abiem kvalificējoties iedzīšanas sacensībām, bet Aleksandrs Patrijuks ieņēma 79. vietu.
Dubultuzvaru sniegputenī izcīnīja norvēģi. Pirmais tāpat kā trešdien 20 kilometru individuālajā distancē bija Juhans Ūlavs Botns, kurš finišēja 24 minūtēs un 26,3 sekundēs, svinot savu otro uzvaru Pasaules kausa posmos.
Visiem trim šaujot precīzi, Botns par 11,1 sekundēm apsteidza tautieti Martinu Uldālu, kurš bija otrais arī individuālajā distancē, un par 14,3 sekundēm – francūzi Kentēnu Fijonu Majē.
Ar vienu kļūdu šaušanā ceturtais finišēja norvēģis Sturla Holms Lēgreids (+25,0), bet piektais – zviedrs Sebastians Sāmuelsons (+25,1). Sesto un septīto vietu ar perfektu šaušanu ieņēma vēl divi no septiņiem startējušajiem norvēģiem. Sestais bija Vetle Šostads Kristiansens (+29,7) un septītais – Sīverts Bakens (+36,9).
Rastorgujevs vienreiz kļūdījās šaušanā stāvus, ieņemot 33. vietu un Botnam zaudējot minūti un 55,5 sekundes.
Birkentāls katrā no šaušanām kļūdījās pa reizei, ieņemot 37. vietu un Botnam piekāpjoties divas minūtes un piecas sekundes.
Arī Patrijuks katrā no šaušanām kļūdījās pa reizei, ieņemot 79. vietu 103 sportistu vidū un Botnam zaudējot trīs minūtes un 41,7 sekundes.
Pēc divām sacensībām kopvērtējumā līderis ar 180 punktiem ir Botns, 150 punkti ir Uldālam un 115 punkti – Sāmuelsonam.
Rastorgujevs ar 42 punktiem ieņem 15. vietu, bet Birkentāls ar četriem punktiem – 51. vietu.
Pagājušajā sezonā Rastorgujevs labāko rezultātu sprintā sasniedza Vācijas trasē Oberhofā, kad ieņēma 15. vietu, Birkentālam labākais rezultāts bija 51. vieta Čehijas trasē Nove Mesto, bet Patrijuks Nove Mesto ieņēma 55. vietu.
Pagājušajā sezonā par Pasaules kausa uzvarētāju sprintā kļuva norvēģis Juhanness Tingnēss Bē, apsteidzot tautieti Sturlu Holmu Lēgreidu un Francijas biatlonistu Emiljēnu Žakelēnu.
Rastorgujevs kopvērtējumā ieņēma 37. vietu.
Pasaules čempionātā Šveices trasē Lencerheidē šajā disciplīnā uzvaru svinēja J. T. Bē, apsteidzot Jaunzēlandē dzimušo ASV sportistu Kempbelu Raitu un francūzi Kentēnu Fijonu Majē.
Rastorgujevs ieņēma 33., Birkentāls – 34., Edgars Mise – 67. un Patrijuks – 77. vietu.
20 kilometru individuālajā distancē Rastorgujevstrešdien ieņēma devīto vietu, Patrijuks ierindojās 57. un Birkentāls – 77. vietā.
Svētdien notiks iedzīšanas sacensības.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Decembra vidū biatlonisti sacentīsies Hohfilcenē Austrijā, bet pēc nedēļas – Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.
