“Rally Alūksne 2023” gatavojas startam

Viss liecina, ka mūsu pusē ziema ir atgriezusies, un tas nozīmē, ka novada ceļos rūks motori un trauksies sporta automašīnas, jo 24. un 25. februārī beidzot jānotiek Latvijas un Igaunijas rallija čempionāta nākamajam posmam, “Rally Alūksne 2023”, kas ar otro piegājienu šogad atgriežas ierindā pēc trīs gadu piespiedu pauzes un svinēs 10. jubileju. 97 ekipāžas no 12 valstīm – ievērības cienīgi.

Norise nemainās

Organizatori uzsver, ka mainījušies tikai rallija datumi, bet programma palikusi nemainīga. Tātad rallija centrs būs Dārza ielā 11, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā un ceremoniālais starts būs laukumā pie tā. Servisa centrs atradīsies Rūpniecības ielā 1a.

Tiks aizvadīts Latvijas un Igaunijas rallija čempionātu posms, tāpat arī Latvijas rallijsprinta kausa izcīņas un Latvijas rallija kausa izcīņas “Historic” kategorijā pirmais posms.

“Rally Alūksne” startēs ar diviem nakts ātrumposmiem 24. februāra vakarā, bet 25. februārī jau no paša rīta aizvadīs vēl astoņus ātrumposmus. Abās dienās kopā sportisti veiks nepilnus 94 kilometrus.

Piektdienas vakarā interesenti aicināti uz ceremoniālo startu jau no pulksten 18.00. Būs iespēja klātienē aplūkot, fotografēt automašīnas un sportistus. Būs amatpersonu un rallija pārstāvju uzrunas, intervijas ar sportistiem. Pasākumu vadīs Oskars Kaņeps – Kalniņš. Pirmā automašīna no starta estakādes nobrauks 18.30, un jau 18.40 – pirmais starts nakts “Metālu Pasaule” ātrumposmam. Otrajam starts 20.23. Sestdien sacensības sāksies agri – jau no 8.30 un turpināsies visu dienu. Apbalvošana paredzēta pašvaldības Alūksnes Kultūras centrā, Brūža iela 7, no 20.00.

Ziema pārauda nervus

“Šī gada ziema pamatīgi pārbaudīja rallija rīkotāju, sportistu un arī fanu nervus un pacietību, bet tagad esam pilnīgi droši par to, ka rallijs Alūksnes novadā būs! Esam gandarīti, ka jau desmito reizi esam ziemas rallija pilsēta un zinām, ka šo notikumu gaida gan vietējie uzņēmēji, gan iedzīvotāji. Ar nepacietību gaidām sportistus un līdzjutējus ciemos, jo Alūksnē būs, ko darīt un ko redzēt! Arī pēc rallija aicinām visus turpināt baudīt nedēļas nogali mūsu novadā – piedzīvot īstu sniegiem bagātu ziemu un iepazīt mūsu tūrisma piedāvājumu,” saka Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Alūksnieši varēs just līdzi mūsu pašmāju pilotiem Intaram Rezakovam un Zigurdam Kalniņam, kurš kopā ar šo sacensību organizatoru Renāru Salaku atgriežas rallijā pēc sešu gadu pauzes.

Emīls Blūms, “Rallyworkshop” komandas pilots, saka: “Rallijs Alūksne man asociējas ar kuplu apmeklētāju skaitu, tā ir papildu motivācija un pacilājuma sajūta sportistiem. “Metālu pasaule” tumsas ātrumposmi piektdienas vakarā būs papildu adrenalīns un sadarbības pārbaude ekipāžām. Lai būtu labs sniegums, braucot tumsā, ļoti jāuzticas vienam otram un uzrakstītajai stenogrammai. Rallijs Alūksnē vēsturiski vienmēr ir ar mainīgiem ātrumposmiem, izdomāts, lai sportistiem sekcijās ir jāstrādā. Var just, ka organizatori mīl šo pasākumu un sarīko kā otrus pilsētas svētkus, tikai ziemā”.

Būs vēl viena akcija

24. februāris ir arī Krievijas agresijas pret Ukrainu gadadiena. ““Rally Alūksne” sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu Ukrainas aizstāvjiem turpina ziedojumu vākšanas kampaņu, šis būs ceturtais džips no Alūksnes cilvēkiem. Ziedot varēs atklāšanas ceremonijā, sestdien ātrumposmos un apbalvošanas ceremonijā, pretī saņemot siltu tēju un pīrādziņus. Pašlaik gatavojam izstādi par godu rallija 10 gadu jubilejai, kas būs interesants ieskats pagājušajās sacensībās šo daudzo gadu garumā,” stāsta rallija preses sekretāre Anda Podziņa.

Piektdien Alūksnes Kultūras centrā mūs gaidīs muzikālās virāžas kopā ar leģendāro grupu “Bruģis” un “DJ Aleksander Lustix”. Iespējama arī galdiņu rezervācija.

Vēlreiz par drošību

Organizatori ļoti uzsver drošības aspektus. Skatītājiem jāsaprot – ja ceļš ir slēgts, tad tur nedrīkst braukt. Nemaz necensties lūgt ielaist vai mēģināt iebraukt, jo tas ir bīstami jums pašiem, gan sportistiem. Pirms sportistiem distanci pārbaudīs drošības ekipāžas. Skatītāji aicināti sekot līdzi izmaiņām, kas var rasties negadījumu rezultātā. Jautāt tiesnešiem un apsardzei, kuri paskaidros, kā rīkoties, un norādīs drošas skatīšanās vietas. Ievērot tiesnešu signālus un norobežojumus, nestāvēt ļoti tuvu trasei, nelikt telefonus un kameras uz trases, neko nemest uz tās. Iedzīvotājiem var būt traucēta ierastā pārvietošanās kārtība, jo būs daudz slēgtu ielu un ceļu. Lūgums būt saprotošiem, jo šajās divās dienās pilsētā būs vairāki tūkstoši viesu, priecāties par lielajiem sporta svētkiem un būt viesmīlīgiem. Skatītājiem lūgums saģērbties atbilstoši laika apstākļiem.