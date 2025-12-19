Abonē! E-avīze
Piektdiena, 19. decembris
Lelde, Sarmis
+2° C, vējš 1.34 m/s, R-DR vēja virziens
Rallijs Sarma 2026 būs aizvadītajā piecgadē garākais

10:05 19.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

111

Foto: Raimonds Volonts / Latvijas Rallija Čempionāts

Viens no Baltijā vecākajiem autorallijiem – Rallijs Sarma, kas pazīstams kā viens no tradicionālākajiem ziemas rallijiem, pēc savas piecdesmitgades svinībām pērn ir atgriezies pie pakāpeniskas ātrumposmu distances palielināšanas. Rallijā Sarma 2026, kas notiks 7. februārī, sportistiem ātrumposmos būs jāveic nepilni 98 kilometri – tā ir garākā distance pēdējo piecu gadu laikā. Vienlaikus rallija organizatori Gulbenes Auto-Moto arī šogad saglabājuši sportistu un skatītāju iecienīto vienas dienas sacensību formātu.

Sacensību dienā sportistiem bez liekas kavēšanās būs jāveic divi apļi ar trim ātrumposmiem, kuru vidējais garums būs nedaudz virs 14 kilometriem. Rallija noslēgumā dalībniekus sagaidīs viens, nedaudz īsāks ātrumposms, kas tiks veikts tikai vienu reizi un izšķirs cīņu par punktiem Latvijas rallija čempionāta, Latvijas rallija kausa, Rallijsprinta un Vēsturisko rallija automobiļu kausa izcīņas otrā posma ietvaros.

“Kā jau katru gadu, arī šogad esam ļoti rūpīgi piestrādājuši pie ātrumposmiem paredzēto ceļu izvēles. Arī rallijā Sarma 2026 mēs jums piedāvāsim lielisku Gulbenes novada ceļu esenci, kas būs interesanta gan sportistiem, gan skatītājiem. Ātrumposmos esam iekļāvuši nedaudz vecā, nedaudz jaunā, nedaudz klasikas un nedaudz pārsteigumu,” tā par izvēlēto ātrumosmu ceļu izvēli stāsta rallija Sarma direktors Vilhelms Sniedzāns.

Precīzāka informācija par ātrumposmu laika plānojumu atrodama tikko publicētajā rallija gidā, kur pieejama arī plānotā maršruta karte. Savukārt sportisti un skatītāji aicināti laicīgi rezervēt naktsmītnes, kuru piedāvājums apkopots vietnē visitgulbene.lv.

“Arī Gulbenes novada viesmīlīgie un prasmīgie uzņēmēji šajās dienās ir gatavi piedāvāt gan atpūtas, gan nakšņošanas iespējas un ar saviem gastronomiskajiem pavāru talantiem, gaidīs ikvienu Gulbenes novada ciemiņu, lai iepriecinātu ar savām prasmēm,” piebilst Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Normunds Mazūrs.

Visa oficiālā informācija par Ralliju Sarma 2026 pieejama Latvijas rallija čempionāta mājaslapā autorally.lv.

