Rallijs "Sarma" 2026 atklāj ātrumposmus un publicē Skatītāju ceļvedi

Rallija Sarma 2026 organizatori ir atklājuši 7. februārī Gulbenes novadā gaidāmā ziemas rallija ātrumposmus un publicējuši Skatītāju ceļvedi. Sacensību formāts paredz trīs ātrumposmus, kas tiks veikti divas reizes, bet ralliju noslēgs īpašs fināla ātrumposms, kas vienlaikus būs arī Power Stage.
Ātrumposmi izvietoti Gulbenes novada apkārtnē – Rimstavas, Agrumu, Velēnas, Mālmuižas, Lejasciema, Sinoles un Adulienas reģionos, izmantojot gan labi zināmus rallija ceļus, gan sen neredzētas un pilnīgi jaunas sekcijas. Trases veidotas, kombinējot klasiskus ātrumposmus ar jaunradītiem savienojumiem, kas ļāvuši izveidot dinamisku, tehniski daudzveidīgu un mūsdienīgu konfigurāciju.
Ātrie meža ceļi mijas ar tehniskām sekcijām, šauriem posmiem, ceļa reljefa maiņām un pat elementiem, kas ved cauri lauksaimniecības teritorijām, tādējādi liekot sportistiem nepārtraukti pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Šāda pieeja ļāvusi saglabāt vēsturisko rallija raksturu, vienlaikus piedāvājot pilnīgi svaigu izaicinājumu gan dalībniekiem, gan skatītājiem, bet rallija noslēgums Power Stage sola īpaši skatāmu, dinamisku un emocionālu kulmināciju.
Skatītāju ceļvedis ir pieejams Latvijas rallija čempionāta mājaslapā autorally.lv. Ceļvedī zem QR kodiem pieejami papildu materiāli – gatavi Waze un Google Maps navigācijas maršruti. Pirmo reizi ir pievienoti arī video katram skatu punktam, ļaujot iepriekš novērtēt trasi un redzamību konkrētajos skatu punktos.
Skatītājiem jāņem vērā arī starta kārtība ātrumposmos. Pirms sporta automašīnām trasē dosies ierastās drošības un nulles ekipāžas. Pēc tam rallija un vēsturisko rallija automobiļu ekipāžas startēs miksētā secībā, ņemot vērā to paredzamās ātruma spējas. Pēc šo dalībnieku finiša trasē atkārtoti dosies nulles ekipāžas, sagatavojot ātrumposmus rallijsprinta dalībniekiem. Ņemot vērā rallijsprinta sacensību formātu, šīs klases dalībnieki neveiks 6. un 7. ātrumposmu.
Dalībnieku pieteikšanās joprojām turpinās – interese ir lielāka, nekā sākotnēji gaidīts, un starta sarakstā jau redzami vairāki patīkami pārsteigumi. Vienlaikus organizators ir uzklausījis vairāku sportistu un komandu lūgumus, un pieteikšanās termiņš tiek pagarināts līdz pirmdienas pēcpusdienai.
Organizatori atgādina, ka biļetes uz ralliju iespējams iegādāties tikai elektroniski biļešu tirdzniecības vietnē ekase.lv. Skatītāji aicināti biļetes iegādāties savlaicīgi, jo rallija norises vietās mobilo tīklu noslodze var apgrūtināt pirkumu veikšanu uz vietas.
Komentāri