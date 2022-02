Rallijam Sarma 2022 jau pieteicies spilgts dalībnieku sastāvs

Dalībnieku pieteikšanās tradicionālajam ziemas rallijam Sarma 2022, kas notiks 12. februārī Gulbenes novadā, vēl nav beigusies, bet jau šobrīd dalībnieku skaits tuvojas 90 ekipāžām, un sarakstā iespējams atrast daudz spilgtu ierakstu. Tas liecina, ka cīņa par uzvaru rallijā Sarma 2022 būs sīva un interesanta. Lai arī pagaidām ir pieteikta tikai viena WRC klases automašīna – Mini John Cooper Works WRC – jaudīgo un ātro automašīnu skaits ir ievērojams. Sarakstā jau ir atrodamas vienpadsmit Rally2 vai R5 klases automašīnas, kas ir jauns rallija Sarma rekords, kuru skaitu papildina vēl divas Proto un divas Rally3, kā arī viena Rally2-Kit klases automašīna.

LRC1 grupā šobrīd ir pieteicies ukrainis Valērijs Gorbans ar jau pieminēto WRC, kā arī igaunis Martins Absalons ar Ford Fiesta Proto, Ainārs Igaveņš ar Mitsubishi Lancer Evo 8 un Karls Martins Volvers – 22 gadus jauns igauņu sportists, kurš savu sporta Škoda Fabia Proto automobili ir projektējis un uzbūvējis savu studiju ietvaros, saņemot palīdzību no universitātes inženieriem, Latvijas rallija komandas Sport Racing Technologies un bijušā WRC pilota Tonija Gārdemeistera.

Visinteresantākā situācija ir LRC2 ieskaitē, kurā pieteicies ļoti spilgts dalībnieku sastāvs ar Rally2 (R5) klases automašīnām. Viens no lielākajiem pārsteigumiem ir pieckārtējais Somijas čempions Tēmu Asunmā ar Škoda Fabia, kurš 2019. gadā kā vienas ekipāžas konsultants iepazinās ar ralliju Sarmu, un nolēma tajā reiz startēt pats. Asunmā šo sezonu sāka slavenajā Arctic Lapland Rally, kurā pirms kļūdas pēdējā ātrumposma bija līderis. Vēl viena zvaigzne ir Krievijas 2021. gada čempions Igors Bulantsevs ar Škoda Fabia, kuram šī sezona arī ir sākusies raibi. Rallijā “Zolotye Kupola 2022” pārliecinoša līdera pozīcijas viņš zaudēja, kļūdoties pēdējā ātrumposmā, savukārt Karēlijas rallija vidū, cenšoties noķert līderi, citu Sarma 2022 dalībnieku – Denisu Rostilovu ar Škoda Fabia, viņš izbrauca no trases un no rallija izstājās. Vēl viens ļoti ātrs pilots ir regulārais Pasaules čempionāta dalībnieks, igaunis Georgs Linnamae, kurš iepriekšējā nedēļas nogalē spraigā cīņā uzvarēja “Otepää Talv 2022”. Neprognozējamu rezultātu var sagaidīt arī no igauņu un lietuviešu jauniešiem, kuri ir pieteikušies šajā ieskaitē, kā arī no poļa Lukaša Kotarbas, kurš ir ātrs asfalta rallijos, bet ziemas rallijā pirmo reizi debitēja tikai rallijā Sarma 2019. Diemžēl šajā ieskaitē, kas visticamāk cīnīsies par uzvaru rallija kopvērtējumā, nestartēs neviens Latvijas sportists.

Lai gan tā īsti nevar teikt, jo Mārtiņš Sesks startēs LRC3 ieskaitē ar automašīnu Škoda Fabia Rally2-Kit, kura ir tuvāka Rally2 automašīnām, nekā Rally3. Pēc ražotāja datiem, šī automašīna ir tikai par 0,8 sekundēm kilometrā lēnāka, salīdzinot ar Rally2. LRC3 ieskaite ir vēl neuzplaukusi. Tajā startē pēdējās, reiz populārās N4 klases automašīnas un jaunums rallija apritē – Rally3 klases automašīnas, kas faktiski ir mazjaudīgākas Rally2 automašīnas un ir paredzētas jauno pilotu pāriešanai no priekšpiedziņas uz pilnpiedziņu. Šobrīd aptuveni piecdesmit šīs klases automašīnas ir saražojis tikai M-Sport, un divas no tām mēs ieraudzīsim rallijā Sarma 2022. Ar vienu startēs igaunis Kaspars Kasari, ar otru Ainārs Šusts. Šīm ekipāžām pretī stāsies arī pieredzes bagātais Guntis Lielkājis un regulārs rallijsprintu un miniralliju dalībnieks Ilja Zakmans, abi ar Mitsubishi Lancer Evo X.

Šobrīd desmit dalībnieki ir pieteikušies LRC4 ieskaitei, tajā kā ierasts sacenšas jaunieši ar priekšpiedziņas Rally4 klases automašīnām. Šobrīd gan izskatās, ka tā būs igauņu, poļu, spāņu un turku jauniešu sacensība, bez latviešu līdzdalības. Toties latviešu zieds būs redzams LRC5 ieskaitē, kurā ar dažādu paaudžu Mitsubishi Lancer Evolution sacentīsies tādi Latvijā labi pazīstami sportisti kā Jānis Vorobjovs, Edijs Bermanis, Edgars Balodis, kā arī citi. Vienīgais igaunis šajā klasē pagaidām ir Vallo Nūters, kurš startēs ar Subaru Impreza STi.

Pēc divpadsmit gadu pārtraukuma rallijā Sarma atgriezīsies Andris Baumanis. Viņa rīcībā slaveno Ford Escort RS Cosworth vietā šoreiz būs klasisks otrās paaudzes Ford Escort. Viņam pretim stāsies slavenais Martinas Samsonas ar savu vēl slavenāko BMW M3, kā arī vairāki igauņu un krievu klasiskās piedziņas piekritēji. Nenoliedzami šajā LRC6 grupā nav svarīgi uzvārdi, jo skatītājus visvairāk priecē šīs grupas plašais braukšanas stils. Arī LRC7 ieskaites zvaigznes rallija Sarma skatītājiem ir labi pazīstamas – Klims Baikovs, Ivo Ķilpis, Ralfs Sirmacis, Arvis Vecvagars, Uldis Lepiksons.

Vēsturisko automobiļu ieskaitēs arī būs ko redzēt – sākot no Audi 80 un 90 Quattro un komentārus neprasošā Subaru Impreza B22, beidzot ar klasiskiem VAZ. Rallijsprinta ieskaites klasēs kopējais dalībnieku skaits ir sasniedzis vien 17, bet ir arī pārsteigums – brāļu Matīsa un Miķeļa Mežaku atgriešanās rallijā – abi kopā pēdējo reizi rallijā startēja 2013. gadā.

Atgādināsim, ka rallijs Sarma 2022 notiks epidemioloģiski drošā vidē, zaļajā režīmā, ar ierobežotu skatītāju skaitu. Biļetes iespējams iegādāties tikai iepriekšpārdošanā tiešsaistes biļešu tirdzniecības platformā eKase.lv. Skatītājiem pirms biļešu iegādes ir būtiski iepazīties ar noteikumiem, kas atrodami gan eKase.lv, gan autorally.lv, kur ir atrodama arī plašāka informācija par ralliju Sarma 2022.