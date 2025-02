Rallija Sarma 2025 organizatori gatavo ceļus – rallijs būs!

Ņemot vērā, ka Gulbenes novadā ziema ir atgriezusies, un tuvākajās nedēļās laika prognoze sola tikai negatīvas temperatūras, rallija Sarma 2025 organizatori šobrīd aktīvi strādā pie ceļu sagatavošanas rallijam – ceļi līdz ar sala iestāšanos tika noblietēti un nolīdzināti, lai rallijam izvēlētie ātrumposmi būtu līdzeni. Vienlaikus ir panākta arī vienošanās, ka piecdesmit gadu jubilejas rallijā Sarma 15. februārī startēs arī SSV klases dalībnieki ar ātrajiem un atraktīvajiem bagijiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Spriežot pēc prognozēm smagākais posms mums ir garām. Šobrīd domas par rallija atcelšanu esam atmetuši un tagad darba mums ir vairāk ka spējam iedomāties. Jāsakopj ceļi, lai sportistiem būtu prieks, jāsaskaņo visas izmaiņas, kuras mums nesa rallija pārcelšana nedēļu vēlāk, piemēram, rallija centra pārcelšana uz citām telpām, un tā var tikai skaitīt un skaitīt. Pats galvenais ir tas, ka Svētais Pēteris ir apžēlojies un rallijs būs. Vēl tik jācer, ka viņš mums iedos daudz vairāk sniega, lai mēs varam izveidot ceļu malās kupenas, pret kurām sportistiem “grūtā brīdī” atspiesties,” atzīst Rallija Sarma direktors Vilhelms Sniedzāns.

Rallijam Sarma 2025 tiek gatavoti trīs ļoti interesanti ātrumposmi, kas sportistiem būs jāveic divas reizes. Neviens no ātrumposmiem nav īsāks par piecpadsmit kilometriem un kā jau jubilejas rallijam pienākas, tie ir veidoti kā Rallija Sarma esence – katrā ātrumposmā ir savītas dažādas sekcijas no labi zināmiem, kā arī no labi aizmirstiem vēsturiskiem ātrumposmiem, tos savienojot ar pilnīgi jauniem ceļu posmiem.

Rallijam Sarma 2025 dalībnieku pieteikšanās termiņa beigas ir 2025. gada 7. februāris un organizatori cer, ka Baltijas autosportisti noticēs tam, ka ziema ir atgriezusies un rallijam pieteiksies laikus. Plašāku informāciju par ralliju Sarma iespējams atrast Latvijas rallija čempionāta mājas lapā autorally.lv un sociālajos tīklos.