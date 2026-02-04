Abonē! E-avīze
Trešdiena, 4. februāris
Daila, Veronika, Dominiks
Prezentēti “Komanda Latvija” olimpiskie tērpi

08:17 04.02.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

Tuvojoties Milānas–Kortīnas Ziemas olimpiskajām spēlēm, 3. februārī tirdzniecības centrā “Domina Shopping” sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) un Sportland norisinājās īpašs notikums – “Komanda Latvija” sporta un brīvā laika apģērbu prezentācija. Pasākums pulcēja gan sporta līdzjutējus, gan tirdzniecības centra apmeklētājus, sniedzot iespēju klātienē iepazīt Latvijas olimpiskās delegācijas vizuālo identitāti 2026. gada olimpiskajās spēlēs.

Pasākuma laikā pirmo reizi plašākai sabiedrībai tika demonstrēti Sportland sagādātie un zīmola PEAK nodrošinātie “Komanda Latvija” sporta un brīvā laika tērpi, kuros Latvijas sportisti uzturēsies 2026. gada Milānas–Kortīnas Ziemas olimpisko spēļu laikā. Kopumā tika prezentēti četri dažādi apģērbu komplekti, kas paredzēti gan sportiskām aktivitātēm, gan ikdienai un brīvā laika pavadīšanai.

LOK prezidents Raimonds Lazdiņš: “Visi ar nepacietību gaidīja brīdi, kad varēs redzēt, kā izskatīsimies Olimpiskajās spēlēs, un šis brīdis beidzot ir pienācis. Gan sportistu sociālajos tīklos, gan šodien klātienē prezentējam sporta un brīvā laika komplektus. Liels paldies “Domina Shopping” par pasākumu, Sportland par tērpu sagādāšanu un PEAK par apģērbu nodrošināšanu. Šāda sadarbība notiek pirmo reizi, un mēs priecājamies, ka viss jau ir pieejams sportistiem un apkalpojošajam personālam.”

Modeļu lomā iejutās sabiedrībā labi zināmi Latvijas sportisti. Kungu tērpus demonstrēja hokejisti Kaspars Daugaviņš, Kristers Gudļevskis un Ralfs Freibergs, savukārt dāmu kolekciju – volejboliste Kristīne Kramēna, kērlingiste Katrīna Gaidule, Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretāre Janika Judeika un monobobslejiste Amēlija Kotāne. Pasākumu vadīja atraktīvā radio un televīzijas personība Kārlis Žūriņš.

“Komanda Latvija” jaunā tērpu kolekcija Milānas-Kortīnas 2026. gada Olimpiskajām spēlēm izceļas ar drosmīgu krāsu izvēli un izsmalcinātām detaļām. Kolekcijā apzināti nav izmantoti neitrāli vai pelēki toņi, uzsverot spēcīgu un pārliecinošu vizuālo identitāti.

Kolekcijas pamatkrāsa ir tumši sarkans tonis, kas simbolizē spēku un piederību Latvijai. Savukārt baltā krāsa izmantota akcentos – aksesuāros, pogās, rāvējslēdzējos, cepurēs un apavos -, piešķirot tēlam kontrastu un eleganci. Atsevišķos elementos logo veidots tumšākā sarkanā tonī, radot smalku niansi, kas atklājas tikai vērīgākam skatītājam.

Delegācijas pārstāvjiem tiek nodrošināti dažādi apģērbu komplekti un elementi gan vēsākam, gan siltākam laikam, kurus iespējams kombinēt pēc vajadzības. Pieejamas krāsu variācijas, kas balstītas uz sarkano, melno un balto toņu kombināciju.

Kolekcija ietver arī ziemas zābakus, sporta apavus un brīvā laika čības, lielu somu, mugursomu un jostas somiņu, kā arī aksesuārus ziemas periodam – cimdus, zeķes un cepures. Kopumā kolekcija apvieno stilu, komfortu un praktiskumu, nodrošinot sportistiem un delegācijas pārstāvjiem pilnīgu sagatavotību dažādiem laikapstākļiem.

