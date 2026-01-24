Abonē! E-avīze
Sestdiena, 24. janvāris
Krišs, Ksenija, Eglons, Egle
+-8° C
Pirmajā ātrumposmā cietušajiem sportistiem dzīvībai briesmas nedraud

09:40 24.01.2026

Sandra Apine

Foto: Mārtiņš Vanags

Rallijs “Alūksne” ir sācies un šorīt pulksten 9.00 no “Cewood” servisa parka Rūpniecības ielā 7 izbrauca pirmā rallija automašīna, lai dotos trasē. Šodien gaidāma īsta rallija kulminācija – astoņi ātrumposmi, kuros sportisti demonstrēs meistarību, drosmi un ātrumu līdz pēdējam metram. 

Savukārt par pirmo rallija dienu organizatori saka – divi gari ātrumposmi, ziema, sniegs un brīnišķīgi skatītāji.Gan bijis viens nopietns starpgadījums – pirmajā ātrumposmā (SS1) notika avārija un negadījumā cieta 55. ekipāža no Igaunijas – Romet Reimal/Inga Reimal nodoti mediķu rokās. Negadījums bija iemesls SS1 apturēšanai, vēlāk sacensības atsāktas. 

“Pēc negadījuma sportisti paši izkāpa no automašīnas un tika nodoti mediķu aprūpē. Notiks veselības pārbaudes un, pēc pašreizējās informācijas, viņi līdz pirmdienai tiks paturēti slimnīcā veselības stāvokļa novērošanai, bet dzīvībai briesmas nedraud,” stāsta “Rally Alūksne” preses centra vadītāja Anda Podziņa. Sīkāku informāciju par sportistu veselības stāvokli organizatori nav tiesīgi izpaust.

Jautāta, vai bijuši vēl kādi starpgadījumi, A. Podziņa pastāsta, ka autosportista Kalvja Blūma mašīnu piemeklējušas tehniskas problēmas, savukārt Rolanda Jaunzema auto apstājies šaurā ceļa posmā, kas pārējiem bremzēja iespēju tādā pašā tempā turpināt sacensības. “Pēc manā rīcībā esošās informācijas, nekādu citu lielu starpgadījumu pirmajā rallija dienā nav bijis,” rezumē  preses centra vadītāja.

Visādi citādi lielākais ziemas sporta pasākums Alūksnē ritot kā plānots. “Motori rūc, emocijas sit augstu vilni, un pilsēta dzīvo rallija ritmā. Cilvēku ir daudz, viesnīcas pilnas, krogi pilni, bet tās jau tādas patīkamas problēmas,” teic A. Podziņa, sakot paldies  dalībniekiem un rallija faniem par atmosfēru.

Jāatgādina, ka servisa parkā Rūpniecības ielā 7 šodien visi interesenti gaidīti apskatīt rallija mašīnas, mehāniķu darbu, satikt un aprunāties ar sportistiem, iegūt autogrāfus, filmēt un fotografēties. Šeit (telpās) ir skatāma arī retro auto eksponātu izstāde. Šodien tā pieejama no 8.00 līdz 16.00. 

Sestdienas vakarā visi līdzjutēji un interesenti aicināti uz Alūksnes Kultūras centru, kur notiks uzvarētāju apbalvošanas ceremonija. Tā sāksies pēc oficiālo rezultātu apstiprināšanas un paziņošanas – aptuveni pēc pulksten 17.00. Arī tur būs iespēja satikt sportistus, fotografēties un iegūt autogrāfus. 

