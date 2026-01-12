Abonē! E-avīze
Par transporta ierobežojumiem Alūksnes novadā rallija Alūksne 2026 laikā

09:11 12.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

289

Dārza iela posmā no Tirgotāju ielas līdz Helēnas ielai. Ielas slēgšana 23. janvārī no plkst. 17:00 līdz 20:00. Šajā ielas posmā plānots izvietot sporta automašīnas pirms starta zonā.

Rūpniecības iela šoreiz netiks slēgta, jo rallija servisa parkam jauna atrašanās vieta Rūpniecības ielā 7A (Cewood servisa parks).

Latgales iela posmā no Dārza ielas līdz kafejnīcai ‘’Zebra’’. Ielas slēgšana nepieciešama 24. janvārī no plkst. 00:00 līdz 18:30. Šajā ielas posmā plānots finišēt sporta automašīnām, kā arī tās plānots visas novietot finiša slēgtajā zonā.

Ierobežojumi novadā:

  • Ezīši – Gaigaļi – Šarapi 1 – Greiliņi – Misiķi – Cerkazi – Nēķene – Tūja – Vārtiņi – Vecrunči – Silmači – Dores iela – Smilšu iela Annas un Alsviķu pagastos, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā – ceļu plānots slēgts vispārējai kustībai 23. janvārī plkst. 16:50-22:00.
  • Stiliņi – Renci – Maģumi – Virsaiši – Mazpūrāni – Raibkazi Veclaicenes pagastā, ceļu plānots slēgts vispārējai kustībai 24. janvārī plkst. 08:20-15:20.
  • Robežnieki – Sprīvuļi – Mācītājmuiža – Noras – Garoži – Stiebriņi – Vecskrabulnieki – Medulāji – Pūpoli – Tiltakalni Veclaicenes un Ziemera pagastos, ceļu plānots slēgts vispārējai kustībai 24. janvārī plkst. 08:50-15:40.
  • Mellīši – Priedes – Plūdoņi – Zīlītes – Bundzene – Silamalu krustojums – Meistara ezers Ziemera un Mārkalnes pagastos, ceļu plānots slēgts vispārējai kustībai 24. janvārī plkst. 09:40-16:30.

