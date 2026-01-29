Abonē! E-avīze
Piektdiena, 30. janvāris
Tīna, Valentīna, Pārsla
Olimpisko spēļu sastāvā seši novadnieki

14:14 29.01.2026

Agita Bērziņa

488

Foto: Latvijas Olimpiskā komiteja

Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēs 65 sportisti. Viņu vidū būs arī vairāki novadnieki – biatlonisti Sanita Buliņa un Andrejs Rastorgujevs, kamaniņu sportists Lūkass Krasts, bobslejists Mairis Kļava, kā arī divi hokeja izlases spēlētāji – Ralfs Freibergs un Eduards Tralmaks. Mūsu valsts būs pārstāvēta deviņos sporta veidos, sportistiem sacenšoties 29 disciplīnās, no kurām četrās dalība būs atkarīga no olimpisko spēļu laikā sasniegtajiem rezultātiem.

Delegācijā papildus 65 sportistiem ieskaitīti arī treneri, apkalpojošais personāls, ārsti un fizioterapeiti, mediju un satura komandas, delegācijas vadība un amatpersonas, kopā sastādot 137 personas. LOK prezidents Raimonds Lazdiņš norāda, ka dalība Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ar līdz šim lielāko Latvijas delegāciju ir apliecinājums Latvijas sporta sistēmas attīstībai. “Šāds delegācijas apjoms ir ilgtermiņa plānošanas, aktīva ikdienas darba un ciešas sadarbības rezultāts. Tas nav viena lēmuma vai viena gada panākums – tas ir pastāvīga dialoga rezultāts, dialoga starp sporta nozari un valsts institūcijām,” teica Lazdiņš. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.

Vairāk par mūsu sportistu gatavību un noskaņojumu pirms Olimpiskajām spēlēm – 6. februāra “Alūksnes un Malienas Ziņās”.

