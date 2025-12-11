Norisinās “Latvijas spēcīgākā skola – 2025” Alūksnes posms

Pagājušajā nedēļā norisinājās Latvijas skolu čempionāta svaru stieņa spiešanā guļus “Latvijas spēcīgākā skola – 2025” Alūksnes posms. Sacensībās jaunieši uzrādīja jaudīgus individuālos rezultātus, un kopumā sacensībās bija pārstāvētas piecas skolas, informē Latvijas Pauerliftinga federācija.
2002.gadā aizsākās šis turnīrs jauniešiem, un viens no no mērķiem ir spēka sporta attīstīšana un izglītošana, īpaši jauniešu vidū. Sacensībās plecu pie pleca piedalās gan tie, kas tikai mēģina izmēģināt savus spēkus, gan jau arī pieredzi guvušie jaunieši.
Latvijas skolu čempionāta svaru stieņa spiešanā guļus organizē Latvijas Pauerlifitnga federācija. Skolu jaunieši sacentās vieglākajā no pauerliftinga disciplīnām – svaru stieņa spiešanā guļus.
Projekta sacensības notiek pēc būtiski atvieglotiem noteikumiem. Sacensību mērķis ir veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijā, iepazīstinot jauniešus ar pauerliftinga sportu. Sacensību gaitā tiek popularizēta sporta kultūra un sportiskais gars jauniešu vidū, nodrošināta iespēja jauniešiem sevi pierādīt un kvalitatīvi aizpildīt laiku, radot interesi par nodarbošanos ar sportu, kā arī Latvijas pilsētu un novadu spēcīgākās skolas un spēcīgāko skolēnu noskaidrošana.
Absolūti labākās jaunietes: 1.vietu izcīnīja Elīna Ābele (Valmieras Valsts ģimnāzija), kura uzspieda 40 kg smagu svaru stieni. 2. vietā – Emīlija Forstere (Alūksnes ģimnāzija), kuras rezultāts ir 30kg. 3 .vietā – Rēzija Supe (Alūksnes ģimnāzija) ar rezultātu 37,5kg.
Absolūti labākie jaunieši: 1.vietā – Ralfs Emīls Enītis (Apes pamatskola), kurš uzspieda 135kg smagu svaru stieni. 2.vietā – Jānis Šikovs (Alūksnes ģimnāzija) ar 130kg. 3.vietā – Ostins Rāvis (Alūksnes ģimnāzija) ar 125kg.
Skolu kopvērtējumā: 1.vietā – Alūksnes ģimnāzija, 2.vietā – Apes pamatskola, 3.vietā – Valmieras Valsts ģimnāzija.
Projekts norisinās kopš 2018. gada ar mērķi iepazīstināt skolu jauniešus ar vieglāko no pauerliftinga disciplīnām – svaru stieņa spiešanu guļus. Projekta posmu var iniciēt gan LPF, gan jebkura skola vai pašvaldība sazinoties ar projekta direktoru Edgaru Tīfentālu.
Komentāri