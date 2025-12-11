Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 11. decembris
Voldemārs, Valdemārs, Valdis
weather-icon
+6° C, vējš 2.68 m/s, R vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Norisinās “Latvijas spēcīgākā skola – 2025” Alūksnes posms

11:01 11.12.2025

Agita Bērziņa

128

Foto: Latvijas Pauerliftinga federācija

Pagājušajā nedēļā norisinājās Latvijas skolu čempionāta svaru stieņa spiešanā guļus “Latvijas spēcīgākā skola – 2025” Alūksnes posms. Sacensībās jaunieši uzrādīja jaudīgus individuālos rezultātus, un kopumā sacensībās bija pārstāvētas piecas skolas, informē Latvijas Pauerliftinga federācija.

2002.gadā aizsākās šis turnīrs jauniešiem, un viens no no mērķiem ir spēka sporta attīstīšana un izglītošana, īpaši jauniešu vidū. Sacensībās plecu pie pleca piedalās gan tie, kas tikai mēģina izmēģināt savus spēkus, gan jau arī pieredzi guvušie jaunieši.

Latvijas skolu čempionāta svaru stieņa spiešanā guļus organizē Latvijas Pauerlifitnga federācija. Skolu jaunieši sacentās vieglākajā no pauerliftinga disciplīnām – svaru stieņa spiešanā guļus.

Foto: Latvijas Pauerliftinga federācija

Projekta sacensības notiek pēc būtiski atvieglotiem noteikumiem. Sacensību mērķis ir veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijā, iepazīstinot jauniešus ar pauerliftinga sportu. Sacensību gaitā tiek popularizēta sporta kultūra un sportiskais gars jauniešu vidū, nodrošināta iespēja jauniešiem sevi pierādīt un kvalitatīvi aizpildīt laiku, radot interesi par nodarbošanos ar sportu, kā arī Latvijas pilsētu un novadu spēcīgākās skolas un spēcīgāko skolēnu noskaidrošana.

Absolūti labākās jaunietes: 1.vietu izcīnīja Elīna Ābele (Valmieras Valsts ģimnāzija), kura uzspieda 40 kg smagu svaru stieni. 2. vietā – Emīlija Forstere (Alūksnes ģimnāzija), kuras rezultāts ir 30kg. 3 .vietā – Rēzija Supe (Alūksnes ģimnāzija) ar rezultātu 37,5kg.

Absolūti labākie jaunieši: 1.vietā – Ralfs Emīls Enītis (Apes pamatskola), kurš uzspieda 135kg smagu svaru stieni. 2.vietā – Jānis Šikovs (Alūksnes ģimnāzija) ar 130kg. 3.vietā – Ostins Rāvis (Alūksnes ģimnāzija) ar 125kg.

Skolu kopvērtējumā: 1.vietā – Alūksnes ģimnāzija, 2.vietā – Apes pamatskola, 3.vietā – Valmieras Valsts ģimnāzija.

Projekts norisinās kopš 2018. gada ar mērķi iepazīstināt skolu jauniešus ar vieglāko no pauerliftinga disciplīnām – svaru stieņa spiešanu guļus. Projekta posmu var iniciēt gan LPF, gan jebkura skola vai pašvaldība sazinoties ar projekta direktoru Edgaru Tīfentālu.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē iereibusi māte stumj ratiņus ar bērnu

16:00 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības? (1)

08:00 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Krīzes situācijā mazos pacientus sūta uz kaimiņslimnīcām

08:00 09.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Galvenā Ziemassvētku egle iedegta

21:52 06.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Mūzikas vēstnese

08:00 05.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Latvijas rallija čempionāta gada apbalvošana

10:14 07.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Cik bieži jūs iepērkaties sava pagasta mazajā veikaliņā?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
11
Decembris
Sākums: 15:00

Senioru tikšanās pirms Ziemassvētkiem
Ceturtdiena
11
Decembris
Sākums: 20:00

Reģionālās basketbola līgas spēle
Piektdiena
12
Decembris
Sākums: 18:00

Radoša un sirsnīga meistarklase
Piektdiena
12
Decembris
Sākums: 19:00

Kaspara Markševica koncerts “Tava karaļvalsts”
Sestdiena
13
Decembris
Visu dienu

“XV Ziemassvētku atklātais Alūksnes novada kauss džudo cīņā”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025