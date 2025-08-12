“Nord Ost” kļūst par čempionu komandu

Pēdējais šīs sezonas Latvijas čempionāta ūdens motosportā posms notika Pasta salā, Jelgavā. Alūksnes ūdens motosporta klubs “Nord Ost” šīm sacensībām bija gatavi, jo tās noteica, kuru vietu komandu kopvērtējumā šogad tas iegūs. “Uz Jelgavu dosimies kā klubu kopvērtējuma līderi, bet vēlme būtu pēc piecu gadu pārtraukuma sacensību kausu atkal pārvest Alūksnē. Tāda ir mūsu iekšējā apņemšanās,” nesenajā intervijā laikrakstam sacīja “Nord Ost” valdes priekšsēdētājs Armands Musts.
“Mums tas izdevās!” tagad pēc sacensībām Jelgavā priecīga par iegūto “Latvijas čempions 2025” titulu ir visa Alūksnes ūdens motosporta komanda.
“Lai arī laikapstākļi bija labi, bet ūdeņi ne visai, Lielupe šodien parādīja raksturu, kas sacensību dalībniekus noveda līdz dažādiem negadījumiem. Lai vai kā, tikām galā ar grūtībām un komanda guva uzvaru!” saka A. Musts.
Viņš par lielisko individuālo sniegumu pateicas pilotiem Hērai Žaklīnai Bietei GT15 3. vieta, JTN 3. vieta, Elimantam Raziulim GT15 2. vieta, Kristeram Mustam Osy400 1. vieta, Reinim Mustam F250 1. vieta, Gintam Rozenbergam SN550 2. vieta, Kristapam Upeniekam TN550 1. vieta, Ritvaram Repulam RN2000 1. vieta, Gintam Puriņam RN2000 4. vieta, Robertam Miningam F4 6. vieta. “Esam lepni un priecīgi par tik skaistu sezonu mūsu 20 gadu jubilejā! Paldies mehāniķiem par lielisku darbu un pārējiem atbalstītājiem, bez jums nekas nesanāktu!” saka A. Musts.
