Trešdiena, 4. februāris
Aīda, Ida, Vida
+-20° C, vējš 0.9 m/s, Z vēja virziens
“Ledus ripai” - pieci gadi, Strautiņu hokeja laukumam - 12

13:36 03.02.2026

Sandra Apine

238

“Jauna gada sākums, ziema ir, ledus ir, skan kā plāns!” ar šādu moto hokeja un ziemas aktivitāšu cienītāji 8. februārī no pulksten 11.00 aicināti uz Strautiņiem, kur uz Strautiņu ledus laukuma notiks piektais hokeja turnīrs “Ledus ripa”. Tā nav vienīgā jubileja – pašam laukumam šajās dienās svinama jau divpadsmitā gadskārta.

Emocijas pašiem un skatītājiem

Turnīru “Ledus ripa” šeit jau piekto gadu rīko Alūksnes Bērnu un jauniešu centra biedrība “Oluksnieši”. Biedrības pārstāvis Nikolajs Rakovs stāsta, ka šoziem ir visi priekšnosacījumi Strautiņos sarīkot īstus hokeja svētkus. “Mums kā šī sporta veida cienītājiem ir milzīgs prieks par šo ziemu, jo pēdējos gados ir sanācis to ķert aiz astes, lai varētu kaut ko pagūt sarīkot. Tagad viss ir tieši tā, kā vajag, cerams, vienīgi nebūs pārākie mīnusi,” saka N. Rakovs.

Piedalīties aicinātas komandas ar 3 – 4 dalībnieku sastāvu (2006. gadā dzimušie un jaunāki), taču, ja komandā gadīsies arī kāds vecāks spēlētājs, nevienu prom neraidīs, joko N. Rakovs – jo visi pelnījuši izbaudīt ziemu un hokeja spēli. “Tradicionāli spēlējam klasisko jeb tā saucamo dīķa hokeju trīs pret trīs. Nepretendējam uz baigajiem profu mačiem, bet vienkārši izbaudām spēli, radot emocijas paši sev un skatītājiem,” raksturo organizators.

Turnīram jau pieteikušās četras komandas, taču, kā lēš organizators, vēl nedēļa laika un interesentu skaits noteikti augs. Klātbūtni apsverot arī divkārtējie “Ledus ripas” čempioni no Gaujienas.

Šogad turnīra sākums paredzēts mazliet vēlāk – lai visi pamostas un iesilst ziemas diena – reģistrācija ir no pulksten 11.00 līdz 11.45, lai pulksten 12.00 sāktu mačus. Organizatori sola arī labas balvas.

Svarīgi zināt – ja neesat ar hokeju uz “tu”, vienalga šajā dienā esat gaidīts pasākumā. “Tradicionāli piedāvājam ne tikai hokeju, būs arī citas ziemas aktivitātes lieliem un maziem gan uz ledus, gan ārpus tā. Varēs gan fanot par spraigajām cīņām uz ledus, gan izkustēties, sildīties ar tēju un zupu, baudīt skaisto ziemas dienu,” stāsta N. Rakovs.

Uzpērk saliedētā kopiena

Strautiņu hokeja laukums, kam februārī aprit 12 gadi, ziemās kļūst arvien populārāks. Tas radies, pateicoties Strautiņu sportiski aktīvajām ģimenēm, jo te ir daudz sportisku cilvēku vecumposmā no 30 līdz 50 gadiem. Mazo laukumu vakaros ir iemācījušies sadalīt gan tie, kuri sper pirmos soļus uz slidām, gan tie, kuri spēlē hokeju. Jau vismaz sešus gadus hokeju spēlēt uz Strautiņu laukuma ledus brauc arī Nikolajs Rakovs un biedrības “Oluksnieši” jaunieši. “Te katru vakaru ir spēlētāji, tas ļoti priecē. Kaut arī Alūksnē ir hokeja laukums, atbraucu desmit kilometrus tālāk, jo mani tomēr “uzpērk” saliedētā Strautiņu kopiena un mājīgā atmosfēra. Te nav nevienam jāprasa paši sanāk, uzlej ledu, notīra un lieto,” stāsta N. Rakovs. Jautāts par hokeja nākotni Alūksnes novadā, viņš saka: “Varbūt mazliet mazāk kā agrāk, bet Alūksnē tomēr hokeju mīl.”

Pieteikšanās turnīram “Ledus ripa” līdz 6. februārim, zvanot vai rakstot uz: 27701177, Instagram DM @oluksniesi. Nolikums tiks nosūtīts pēc pieteikšanās.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

