Latvijas ziemas motokrosa sezonu atklās Apē

Sestdien, 14. janvārī Apē, Arvīda Levana vārdā nosauktajā mototrasē sāksies motosporta ziemas sezona – Latvijas čempionāts, Latvijas Kauss un Latvijas junioru čempionāts ziemas motokrosā. Sacensības organizē Latvijas Motosporta federācija sadarbībā ar biedrību “Motoklubs Ape”.

Par sporta pasākuma norisi pastāstīja organizators apenietis Sandris Janušs. Sacensību sākums – pirmie braucieni plānoti jau no pulksten 9.00. Latvijas čempionāta kausa ieskaitē ir noteikts 12 min+2 apļi brauciena ilgums pieaugušo klasēm, savukārt bērnu klasēm noteikts 10 min+2 apļi braucienu ilgums. Pirms braucieniem viens iepazīšanās aplis saskaņā ar dienas kārtību. Dienas pirmajā daļā līdzjutējiem būs iespēja just līdzi jauniešiem “MX50”, “MX65”, “MX 85” grupās un “MX1”, “MX2” ar un bez radzēm, kā arī “MX Open” ar pašbūvētajām riepām. Otrajā daļā sacentīsies visu veidu kvadriciklu klases.

Sporta pasākums būs bezmaksas, bet varēs arī ziedot biedrībai “Motoklubs Ape”. Trase būs atšķirīga no vasaras trases – saīsināta, un vīsies pa lielās trases lejas daļu, pa pļavu, kur vasaras mačos parasti ir skatītāju zona. Kalni trasē nav iekļauti, jo tiem, kuri brauc ar bezradžu riepām, ir ļoti grūti tajos uzbraukt, un sanāk pārāk ekstrēmas sacensības. Organizatori brīdina, ka šogad uz vietas nebūs kafejnīcu, tādēļ līdzjutējiem pašiem jāparūpējas par uzkodām un visu pārējo.

Būs ļoti daudz Alūksnes un Apes braucēju, gan pieredzējušu, gan mazāk – jauniešu, kuri uz motocikla aizvada pirmās sezonas. Braucēji uz Alūksnes ezera nedēļas nogalēs aizvadījuši treniņus – “piešaušanos” pie ziemas riepām.

“Pašlaik Apes mototrase ir tādā stāvoklī, ka nevar uz tās trenēties, lai to nesabojātu. Ledu taupa sestdienas sacensībām. Tādēļ mūsu puses braucējiem nebūs priekšrocība apgūt trasi iepriekš un visu izšķirs braucēju meistarība. Sacensības būs starptautiskas, tām pieteikušies Lietuvas braucēji, gaidāmi arī viesi no Igaunijas. Tādēļ visi aicināti just līdzi un atbalstīt vietējos motosporta censoņus.

Automašīnas lūgums atstāt ceļa malā, neaizņemot braucējiem paredzētos laukumus,” stāsta S. Janušs.