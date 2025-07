Latvijas Gravel čempioni Muižnieks un Jaunslaviete-Kipure

Vivus.lv MTB

Svētdien, 6. jūlijā, Alūksnes novadā Opekalnā vērienīgā Vivus.lv MTB Maratona 2025. gada sezonas trešais posms, kura ietvaros “Kärcher” maratona distancē tika noskaidroti medaļnieki Latvijas čempionātā Gravel riteņbraukšanā. Maratonā pirmais pārliecinoši finišēja titulētais jaunais igaunis Lauri Tamms, bet Latvijas čempiona titulus izcīnīja Oskars Muižnieks (DTG-MySport) un Katrīna Jaunslaviete-Kipure (ZZK AP print), informē Santa Kazaine.

Mainīgajos laikapstākļos kalnainajā Opekalna apvidū tika aizvadīts populārā Vivus.lv MTB Maratona trešais posms, pulcējot Kärcher maratona, Latvijas Valsts mežu pusmaratona, Mangaļi Pusaudžu, Cido bērnu un Veloprofs Tautas braucienā virs 500 dalībnieku. Opekalna posms nelika vilties – trase bija tehniska, kāpumiem bagāta un ar īstu raksturu, un tieši tādos apstākļos izšķiras līderi.

Prestižākajā “Kärcher” maratona distancē, kuras garums šoreiz bija 80km, jo pirmo reizi Vivus.lv MTB maratona ietvaros notika Latvijas čempionāts Gravel riteņbraukšanā, kas norisinājās trešo reizi. Nepiedalījās pirmie uzvarētāji – 2023. gada čempioni Māris Bogdanovičs un Lija Laizāne, bet 2024.gada pirmo vietu ieguvēji – Alekss Krasts (Feelfree.lv) un Renāte Rodionova (Ādaži velo) – bija ieradušies aizstāvēt savus titulus.

Vīriešiem sastāvu pastiprināja divu spēcīgu igauņu Lauri Tamma un biežu Vivus.lv MTB maratonā startējošā Jostema Vaidema piedalīšanās. Pirmajā aplī jeb pirmajos 40km Igaunijas elites vicečempions un Baltijas U23 čempions šosejas riteņbraukšanā Lauri Tamms aizgāja atrāvienā un izveidoja pusotras minūtes pārsvaru pār tuvākajiem sešiem sekotājiem – Jostemu Vaidemu, Oskaru Muižnieku, Aleksandru Patrijuku (DTG-MySport), Raineru Zviedri (DAKO Ziemeļvidzeme), Andri Vosekalnu un Aleksu Krastu.

Otrajā aplī spēcīgais igauņu šosejnieks ar Gravel riteni demonstrēja savu pārākumu un uzvarēja ar četru ar pusi minūšu pārsvaru, 80km veicot ātrāk par trim stundām – 2:56:27. Noslēdzošajos 40km bija vairāki notikumi sešu braucēju grupā, kas cīnījās par pārējām divām godalgām un Latvijas čempionāta medaļām. Pārdurtas riepas dēļ izstājās 2023. gada vicečempions Vosekalns, pagrūtāk noturēt pārējo ātro tempu bija iepriekšējos posmos trijniekā tikušajam Patrijukam, kurš beigās ieņēma sesto vietu.

Vaidems ar Muižnieku beigās tomēr izmuka no Krasta un Zviedra, taču abu spraigā cīkstēšanās kā pirms diviem gadiem Cēsīs Žagarkalnā vai šosezon Ķegumā izpalika, jo draudzīgā finišā Oskars palaida pa priekšu Igaunijas MTB čempionu, jo tāpat viņa uzvaru Latvijas čempionāta ieskaitē tas nepatraucētu. Līdz ar to pagājušā gada vicečempions Muižnieks izcīnīja savu pirmo zeltu Gravel. Līdzvērtīgajā cīņā par sudrabu 2024. gada čempions gan individuālajā braucienā šosejā, gan Gravel Krasts par dažām sekundēm apsteidza junioru un U23 čempionu MTB maratonā un XCO krosā Zviedri.

Sievietēm arī bija pārliecinoša līdere un arī trešā jaunā uzvarētāja. Par to kļuva galvenā favorīte un daudzkārtējā MTB maratona un XCO čempione Katrīna Jaunslaviete-Kipure. “ZZK AP print” braucēja 80km veica 3:48:16 un pagājušā gada sudrabam pievienoja zeltu, tuvākās konkurentes apsteidza par desmit minūtēm.

Arī otrā un trešā vieta distanci veica ātrāk par četrām stundām. Līdzvērtīgajā cīņā par otro vietu, šosejā jūnijā izskaņā panākumus guvusī Krista Pūcīte no “Roadex” otrajā aplī apsteidz pusdistancē par pusminūti priekšā esošo komandas biedreni no “Cape Epic 2024” Beāte Kovgeri (EMU Mālpils), abām tiekot pie pirmajām Gravel medaļām. Titula aizstāvētājai Rodionovai nebija laba diena, paliekot 4. vietā un 19 minūtes aiz trijnieka.

Junioru konkurencē čempionu titulus izcīnīja Toms Strēlis (NN Sporta klubs), kurš aiz sevis atstāja Krišjāni Lejiņu un Haraldu Strādnieku (abi Feelfree.lv) un pusmaratona distances uzvarētāja Amanda Reilija Zariņa (Feelfree.lv), kurai jau divas medaļas jūnija beigās Latvijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā un aiz kuras pārējās medaļas ieguva individuālā brauciena čempione Linda Elizabete Brilte un Ieva Kalniņa.

Latvijas Valsts meži (LVM) pusmaratonā arī vajadzēja veikt vairāk nekā aprasti – 40km. Šoreiz visu trijnieku pilnībā aizņēma jaunie braucēji. Pirmā posma panākumu atkārtoja un trijniekā atgriezās Alvis Pivors no Ogres komandas, kurš par pusminūti apsteidza otrā posma uzvarētāju Kristeru Celitānu (Garām ejot MTB komanda), kuram nācās nedaudz pamocīties pēdējos kilometros, bet kuram līdz ar to tagad pilns godalgu komplekts šajā sezonā. Pēc divām sestajām vietām pirmo reizi trijniekā šajā sezonā iekļuva Alvils Pētersons (NN Sporta klubs), kurš pērn Opekalnā bija ļoti tuvu uzvarai, bet kritiens 150m līdz finišam tam patraucēja. Pirmo divu posmu otrās vietas ieguvējam Ģirtam Cirvelim, kurš pirms nedēļas bija otrais Baltijas čempionātā grupas braucienā amatierim un pirmais no Latvijas, šoreiz nācās samierināties ar 4. vietu.

Sievietēm trijnieks pamainījās. Iepriekšējo divu posmu uzvarētāja Lelde Ardava šoreiz finišēja trešā, savukārt iepriekšējo divu posmu trešās un otrās vietas ieguvēja Zariņa ar uzvaru nopelnīja pilnu godalgu komplektu šajā sezonā tāpat kā Celitāns. Savukārt pirmā godalga šajā sezonā Montai Paulovičai (Ādaži velo), kura finišēja otrā nedaudz virs divām minūtēm aiz uzvarētājas.

Mangaļi pusaudžu 18km distancē puišiem atkal pārākumu nodemonstrēja Biķernieku kritērijā Vēvers kausā pirms mēneša uzvarējušais Olivers Šika, kuram sekoja Oskars Štrauhmanis un U14 čempions individuālajā braucienā Everts Buliņš. Meitenēm otro posmu pēc kārtas nepārspēta palika līdere un nupat individuālajā braucienā Latvijas čempionātā U14 uzvarējusī Samanta Celitāne, kurai tāpat kā maija beigās Kamparkalnā sekoja Katrīna Hansone un Samanta Luberte.

Foto: Agnis Melderis