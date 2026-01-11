Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 12. janvāris
Reinis, Reina, Reinholds, Renāts
Latvijas biatlonisti stafetē cīnās par augstvērtīgu pozīciju, bet finišē 12. vietā

14:17 11.01.2026

LETA

246

Foto: Greta Kulvet

Latvijas biatlonisti Renārs Birkentāls, Andrejs Rastorgujevs, Aleksandrs Patrijuks un Edgars Mise svētdien Oberhofā Pasaules kausa biatlonā ceturtajā posmā izcīnīja 12. vietu 4×7,5 kilometru stafetē, lai gan pēc puses no distances bija cīņā par augstvērtīgāku pozīciju.

Uzvaru svinēja Norvēģijas komanda, neskatoties uz to, ka Juhanness Dāle-Ševdāls pēc otrā posma šaušanas stāvus bija atkāpies uz 11. vietu. Pirmo posmu veica Īsaks Frejs, bet trešo un ceturto posmu mēroja Martins Uldāls un Vetle Šostads Kristiansens, kurš finišā nodrošināja norvēģiem uzvaru.

Norvēģijas izlase ar diviem soda apļiem un septiņām papildu patronām finišēja vienā stundā 20 minūtēs un 29,1 sekundē. Pēc 2,6 sekundēm finišēja Francija, kurai arī bija divi soda apļi, kā arī izmantotas deviņas rezerves patronas, bet 3,8 sekundes zaudēja zviedri, kuri šāva nekļūdīgi ar 12 papildu patronu palīdzību. Sekundi labāko trijniekam zaudēja itāļi, kuri par sešām sekundes desmitdaļām pārspēja Vāciju.

Augsto astoto vietu izcīnīja Igaunija.

Latvijas izlasei bija divi soda apļi un 11 rezerves patronas, kā arī trīs minūšu un 27,6 sekunžu atpalicība no uzvarētājiem.

Birkentāls pirmajā posmā turējās līderu grupā, šaušanā guļus izmantojot vienu rezerves patronu, bet stāvus – divas. Stafeti Rastorgujevam viņš nodeva 11. vietā ar pusminūtes deficītu pret līderiem.

Rastorgujevs slēpoja ātri, katrā ugunslīnijā izmantoja pa vienai rezerves patronai. Pēc abām šaušanām viņš bija ceturtais, bet Patrijukam stafeti nodeva septītajā pozīcijā. Patrijuks šaušanā guļus bija nekļūdīgs un trasē atgriezās kā sestais, bet pēc šaušanas stāvus mēroja divus soda apļus un atkāpās uz 13. vietu ar pusotras minūtes starpību no līderiem.

Mise stafeti saņēma 13. vietā un tādu pašu pozīciju saglabāja pēc šaušanas guļus, kurā izmantoja vienu rezerves patronu. Šaušanā stāvus viņš ņēma talkā vēl divas papildu patronas, taču kļūdas šaušanā neliedza veikt kāpumu par vienu pozīciju uz augšu.

Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.

Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Nākamais posms arī norisināsies Vācijā, Rūpoldingā, pēc tam būs posms Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.

