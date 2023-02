Kinologi sāk jauno sezonu

Tuvojoties pavasarim, klāt arī jaunā sporta sezona biedrības “Remis” kinologiem. Ar “Alūksnes Ziema 2023” tiks dots starts jaunajai sezonai, kurā plānoti 12 posmi, no tiem četri Alūksnes novadā.

Sacensības notiks 2023. gada 25. februārī pulksten 11.00 Malienas ielā 15, Alūksnē (suņu apmācību laukumā). Dalībnieku reģistrācija no pulksten 10.00.

Dalībniekus “dalīs” četrās grupās: vīrieši, sievietes, iesācēju grupa un grupa “Bērns ar suni”. Pirmais posms būs vasaras apvienotais –

piesaukšana, šķēršļu josla un mantiņas atnešana vai figuranta aizturēsana. Otrais posms – skriešana ar šaušanu – biatlons kinologiem. Jāskrien 1,5 km, tad jānes smagumi

– attiecīgi katrai grupai, beigās šaušana no stāvus un guļus pozīcijas.

“Sezonu aizvadīsim ierastajās un tradicionālajās vietās. Jau otro gadu Alūksnes pilsētā būs divas sacensības – ziemā un vasarā. Paldies Alūksnes novada pašvaldībai par lielo atbalstu sacensību norisē. No pašvaldības saņēmām ieteikumu šogad jūlijā sacensības aizvadīt aiz jaunā informācijas centra pļavā, kur kādreiz bija “Lujāna pilsdrupas”. Protams, plānojam tradicionālo pasākumu “Alūksnes meitene” martā, kas būs atsevišķi meitenēm. Stipro skrējienus esam salikuši rudenī, šīs sacensības mums iepatikušās, un ir dalībnieki, kuri startē starptautiskās sacensībās un piesaistīs sportistus no Lietuvas un Igaunijas. Dalībnieki grib vēl “trakāk” (grūtāk), tad būšot vēl interesantāk. Mēģināsim trases izveidot vēl interesantākas, lai dalībniekiem būtu īsts piedzīvojums. Šogad “uz medaļām liekam” veterāna Edvīna Dilles suni “Rembo”, jo viņš tika labāko sešiniekā pagājušajā sezonā. Viņš kā viens no vecākajiem dalībniekiem ar savu cīņassparu un neatlaidību pierādīja savu varēšanu,” stāsta biedrības “Remis” priekšsēdētājs Agris Naglis. Viņš priecājas, ka sacensībās aug jaunā sportistu maiņa, un Alūksnes sacensībās solās parādīties viesi no Igaunijas. Dalībniekiem būs lielāka konkurence un intriga.

Jāatgādina, ka par čempionu pagājušajā sezonā kļuva Raivis Podrezovs ar “Rocky” liela auguma suņu grupā, mazajiem – Ilze Egle ar “Bolo Fliboun”.