Kas jāzina rallija Sarma 2022 skatītājiem?

Gulbenes novadu 12. februārī pēc divu gadu pārtraukuma atkal pārņems starptautiska ziemas rallija gaisotne. Rallijam pieteikušās deviņdesmit ekipāžas ar sportistiem no vienpadsmit tuvākām un tālākām valstīm. Paredzams, ka cīņa par uzvaru rallijā Sarma 2022 būs ļoti sīva un principiāla. Lai arī rallija pieteikumu saraksts ir ļoti starptautisks, arī Latvijas rallija faniem būs par ko turēt īkšķus, jo rallija Sarma 2022 starta sarakstā ir atrodamas tādas Latvijas autosporta zvaigznes kā Mārtiņš Sesks, Edijs Bergmanis, Jānis Vorobjovs, Ralfs Sirmacis, Ivo Ķilpis, Matīss Mežaks un citi! Tomēr skatītājiem ir īpaša vērība jāpievērš epidemioloģiskajām prasībām un tās ir jāievēro, lai gan pasargātu savu un līdzcilvēku veselību, gan parūpētos par to, lai uzticēšanās rallija skatītāju godaprātam un veselajam saprātam, neizrādītos kļūda.

Kas drīkst apmeklēt ralliju?

Iespēja ralliju apmeklēt skatītājiem tika atļauta tikai ar nosacījumu, ka tas notiks zaļajā režīmā un strikti ievērojot epidemioloģiskās prasības. Tas nozīmē, ka rallija biļetēm ir jābūt personificētām, un skatītājiem ir jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokuments. Vienīgi bērniem līdz 12 gadu vecumam, ieskaitot, ir atļauts apmeklēt ralliju bez Covid-19 sertifikāta. Ņemot vērā, ka visi šie dokumenti tiks pārbaudīti un noskanēti biļešu kontroles punktos, skatītājiem tam jāparedz papildus laiks, kā arī laicīgi jāsagatavo visi uzskaitītie dokumenti, lai kontrole notiktu raiti, neveidojot rindas. Tāpēc iesakām ierasties ar izdrukātām rallija biļetēm. Ierodoties biļešu kontroles punktos, ir jālieto prasībām atbilstošas sejas maskas un jāievēro 2m distance starp mājsaimniecībām vai dažādu automašīnu pasažieriem. Jāņem vērā, ka skatītāju zonu ietilpība ir ierobežota un biļešu kontroles punkta darbinieki var liegt piekļūšanu kādai no skatītāju zonām, kurā sasniegts maksimālais skatītāju skaits.

Epidemioloģiskās prasības

Ņemot vērā prasības, skatītājiem ir jāņem vērā, ka sportistu un skatītāju saskarsme ir kategoriski aizliegta, tāpēc skatītājiem nebūs pieejams ne rallija centrs, ne servisa parks, kā arī skatītāji nedrīkst tuvoties ātrumposmu starta un finiša zonām. Tāpēc piekļūšanai skatītāju punktiem, jāizmanto atbilstošie piebraucamie ceļi, kas redzami skatītāju ceļvedī publicētajās kartēs. Savukārt skatupunktos skatītājiem ir jāievēro 2 metru distance starp mājsaimniecībām vai dažādu automašīnu pasažieriem. Gadījumos, kad jāpalīdz no ceļa nobraukušai sporta automašīnai, obligāti jālieto sejas maskas.

Ātrumposmu kartes un apraksti

Rallija ātrumposmu kartes iespējams lejupielādēt mājas lapā www.autorally.lv. Apraksti ir piemēroti gan drukāšanai, gan lietošanai viedierīcēs. Visiem ātrumposmu skatupunktiem ir sagatavots skatupunkta attēls un iepriekš sagatavoti Waze un Google Maps maršruti, kuriem iespējams piekļūt, noskanējot vai noklikšķinot uz QR koda. Lai arī maršruti ir sagatavoti tā, lai nekrustotu ātrumposmu, lūdzam drošības pēc pārliecināties, ka nav notikusi kāda kļūme.

Rallija starta secība

Pirms rallija automobiļiem trasē dosies drošības automašīnas, jeb tā sauktās “0” ekipāžas, un rallija automobiļi tiem sekos starta numuru secībā. Vienīgi pēdējos divos ātrumposmos nestartēs rallijsprinta dalībnieki. Rallija dalībnieku saraksts un ātrumposmu rezultāti būs atrodami mājas lapā www.autorally.lv

Svarīgākais par drošību

Ziemas rallijs ir īpaši dinamisks, un ar to ir jārēķinās arī skatītājiem. Lūdzam atcerēties, ka vienmēr ir jāklausa drošības personāla norādījumi, sacensību laikā nedrīkst šķērsot trasi un pagriezt muguru pret trasi – vienmēr redzeslokā paturiet katru sporta auto. Palīdzot kādai no ceļa nobraukušai rallija automašīnai, nekādā gadījumā neceliet vai nestumiet auto aiz riteņu arkām, jo sporta riepu radzes spēj nodarīt būtiskus miesas bojājumus. Skatītājiem jāatceras, ka pēc ātrumposma beigām ceļš ir atvērts tikai tad, kad to ir veikusi drošības ekipāža ar zaļu bākuguni.