Jaunannā netradicionālās sporta spēles

Sportiskais gars, smiekli un azarts – tas viss bija Jaunannas netradicionālajās sporta spēlēs Zaķusalā!
8 komandas pierādīja, ka svarīgākais nav rezultāts, bet kopā būšana, saliedētība un spēles prieks!
Šī gada sporta spēlēs uzvarēja:
- vieta – komanda “Vecie jaunieši”
2. vieta – komanda “Ātri un bez žēlastības”
3. vieta – komanda “Mcqueen”
Spēļu organizatori pateicas arī pārējām komandām – “Nevaram izdomāt”, “Radi sporto kopā”, “Izdomātāji”, “Sīkie” un “Zivju šniceles”.
Spēļu tiesneši bija: Ritvars un Baiba Gusti, Aiva Vilciņa, Vita Siliņa, Mārīte Mičule, Vitālijs Putniņš, Leonija Vāgnere, Emīls Jānis Maļiņins un Eva Ābeltiņa.
