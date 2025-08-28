Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Jaunannā netradicionālās sporta spēles

Alūksniešiem.lv redakcija - 28.08.2025 - 8:00
91
0
Foto: no spēļu organizatoriem

Sportiskais gars, smiekli un azarts – tas viss bija Jaunannas netradicionālajās sporta spēlēs Zaķusalā!

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.

8 komandas pierādīja, ka svarīgākais nav rezultāts, bet kopā būšana, saliedētība un spēles prieks!

Šī gada sporta spēlēs uzvarēja:

  1. vieta – komanda “Vecie jaunieši”

    2. vieta – komanda “Ātri un bez žēlastības”

    Saturs turpināsies pēc reklāmas.

    3. vieta – komanda “Mcqueen”

    Spēļu organizatori pateicas arī pārējām komandām – “Nevaram izdomāt”, “Radi sporto kopā”, “Izdomātāji”, “Sīkie” un “Zivju šniceles”.

    Spēļu tiesneši bija: Ritvars un Baiba Gusti, Aiva Vilciņa, Vita Siliņa, Mārīte Mičule, Vitālijs Putniņš, Leonija Vāgnere, Emīls Jānis Maļiņins un Eva Ābeltiņa.

    2 Likes

    Alūksniešiem.lv redakcija

    Līdzīgi raksti

    Zeltiņos krosa skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks”

    “Nord Ost” kļūst par čempionu komandu

    Foto: Motosporta klubam “NordOst” – 20

    Foto: Jaunieši cīnās 3×3 basketbola turnīrā

    Foto: Jaunākās vecuma grupu komandas sacenšas 3×3 basketbolā

    Foto: Suņu sporta sacensības “Alūksne 2025”

    Reklāma

    Atbildēt

    Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

    Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

    Ar cieņu,
    Alūksniešiem.lv komanda.