Godina labākos sportistus

FOTO: AGNIS MELDERIS, SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Smiltenes Kultūras centrā pulcējās Smiltenes novada sporta sabiedrība, lai jau 14. gadu pēc kārtas godinātu sportistus, trenerus un sporta personības svinīgajā ceremonijā Smiltenes novada “Gada balva sportā”. Viņu vidū arī sportisti no Apes, Gaujienas un Virešu pagastiem, arī Alūksnes. Īpašu atzinību un balvu par mūža ieguldījumu sportā saņēma vieglatlētikas trenere un sporta skolotāja Aija Latika no Apes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumu “Gada balva sportā” kopumā saņēma 32 sportisti. Orientēšanās sportā balvu saņēma Ilgvars Caune no Virešu pagasta un Austris Kalniņš no Gaujienas. Ilgvars ieguva 1. vietu Latvijas izlases vīriešu stafešu komandas sastāvā Baltijas čempionātā elites grupā un 9. vietu 52. Pasaules militārajā čempionātā orientēšanās sportā stafetē Spānijā. Savukārt Austris izcīnīja 2. vietu Eiropas čempionātā 24 stundu rogainingā jauniešu grupā. Vērts piebilst, ka augsto sasniegumu viņš kaldināja, startējot pārī ar Ralfu Siliņu no Jaunannas. Pagājušajā gadā Austris ieguva arī 6. vietu Latvijas čempionātā orientēšanās maratona distancē elites grupā un pārstāvēja Smiltenes novada komandu Pašvaldību kausa izcīņā rogainingā, kur otro gadu Smiltene pierādīja sevi kā stiprākā pašvaldība Latvijā.

Panākumiem bagāts gads

Apbalvojumu saņēma ūdens motosportists Ritvars Repuls no Apes – Baltijas čempions ūdens motosportā gliseru klasē. Tāpat Ritvars ieguvis 3. vietu Latvijas čempionāta kopvērtējumā ūdens motosportā gliseru klasē. Panākums izcīnīts, piedaloties trijos Latvijas čempionāta posmos Alūksnē, Aizkrauklē un Jelgavā. Baltijas čempions ir augstākais iespējamais tituls nacionālajā gliseru klasē.

Pašvaldības apbalvojumu par augstiem sniegumiem Latvijas rallijā saņēma Zigurds Kalniņš no Virešu pagasta un viņa pārinieks Renārs Salaks no Alūksnes. Ekipāža LRČ6 klasē kļuva par Latvijas rallija čempioniem. Kopīgi izcīnīts arī autosporta meistara tituls.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Smiltenes novada gada balvu sportā par mūža ieguldījumu pasniedza Aijai Latikai. Aija Latika ilgus gadus strādāja Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolā par vieglatlētikas treneri un šobrīd māca bērnus un jauniešus Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā kā sporta skolotāja, kā arī šobrīd ir Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolā trenere vieglatlētikā un Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā pasniedzēja. Kopš 2000. gada vada sporta dzīvi Apes pilsētā, kļūstot par sporta darba organizatori.

Kāda būs jaunā sezona?

Laikraksta uzrunātie sportisti ir vienisprātis – sportistu godināšanas pasākums ir ļoti laba tradīcija un noteikti tai jāturpinās. “Ir patīkami ne tikai saņemt balvu sacensībās, bet būt pamanītam arī savā pašvaldībā. Ir labi būt kopā un priecāties vienam par otra veiksmēm,” saka autosportists Zigurds Kalniņš. Viņš nenoliedz, ka šāda apbalvojuma saņemšana var būt vajadzīgā motivācija izšķirošā brīdī turpināt sportot. “Jaunajai sezonai mūsu ekipāžai plānu nav – vienu gadu izlaidīsim, nestartēsim. Iespējams, trasē atgriezīsimies pēc gada,” atklāj Z. Kalniņš.

Austris Kalniņš stāsta, ka pagājušais gads bija pirmais, kopš viņš orientēšanās sportā pārgāja no junioriem uz pieaugušo konkurenci. “Pāreja nav viegla, tāpēc nolēmu, ka jāuzlabo izturība, jo distances kļūst garākas. Sacensības pērngad arī izvēlējos pēc šī principa. Jūnijā startēju Vilkaču maratonā ar 42 kilometru distanci un vairāk kā 2000 augstuma metriem, bet augustā startēju Eiropas čempionātā 24 stundu rogainingā,” stāsta A. Kalniņš. Pirmās sacensības jaunajā sezonā viņam būs 18. maijā – Rīgas maratons. “Tā kā izturība ir uztrenēta, tad šajā sezonā fokusu likšu uz ātrumu, īpaši uz Latvijas čempionātu piecu kilometru disciplīnā,” saka sportists.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Titulu “Gada sportists 2024” izpelnījās riteņbraucējs Olivers Jēkabs Skrapcis, bet par “Gada sportisti 2024” kļuva BMX riteņbraucēja Veronika Monika Stūriška.