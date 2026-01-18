Abonē! E-avīze
Svētdiena, 18. janvāris
Antons, Antis, Antonijs
+-8° C
Gatavojas slēpošanas seriālam

08:00 18.01.2026

Aivita Lizdika

Jaunais gads lutina ar sniegu, un tas priecē aktīvās atpūtas cienītājus. Jau pirmajās jaunā gada dienās ziemas sporta un atpūtas centrā “Mežinieki” slēpotāji pulcējās kuplā skaitā, un interesentu netrūka arī šajās brīvdienās. Vieni slēpo savam priekam, bet citi trenējas kādām sacensībām. Lai alūksniešus ieinteresētu pievērsties šim veselīgajam sporta veidam, Alūksnes Sporta centrs aicina slēpotājus uz jaunu slēpošanas ciklu četros posmos, sākot no 22. janvāra līdz februāra vidum.

Alūksnes Sporta centra vadītājas Kristas Ramanes sniegtā informācija liecina, ka posmi plānoti 22., 29. janvārī un 5., 12. februārī. Pasākuma norises laiks katrā posmā ir no pulksten 17.30 līdz 19.00 vakarā, sniedzot iespēju ikvienam interesentam pievienoties sev ērtā brīdī. Galvenais noteikums ir – dalībniekam jānoslēpo vismaz viens kilometrs, bet, ja ir vēlme, var arī vairāk.

Motivācijai balvas

Lai motivētu dalībniekus, katra posma noslēgumā paredzētas īpašas piemiņas balvas. Viņa precizē, ka balviņa būs līdzīga puzlei, kur katrā no šiem posmiem dalībnieks dabū vienu šo puzles gabaliņu. Tie dalībnieki, kuriem būs izdevies sakrāt visus četrus puzles gabaliņus un salikt tos kopā, noslēguma pasākumā piedalīsies loterijā. Runājot par loterijas balvām, K. Ramane norāda, ka būs dāvanu kartes no slēpošanas nomas, kā arī balvas no vairākiem novada uzņēmumiem. “Organizatori centīsies nodrošināt, lai, līdzīgi kā skrējienu seriālos, gandrīz katrs, kurš piedalās, saņemtu kādu balvu,” atklāj centra vadītāja.

Izmantos čipus

Pasākuma tehnisko norisi un laika kontroli uzraudzīs Sporta centra un Sporta skolas darbinieki, kuri atradīsies gan starta, gan finiša punktos. Lai precīzi fiksētu rezultātus un pārliecinātos par distances veikšanu, tiks izmantoti īpaši čipi. K. Ramane stāsta, ka slēpotājiem izsniegtie čipi būs ar atzīmi viens kilometrs. Līdzīgi kā parka seriālos, čipā tiks ielikts tālākais trases punkts, lai var izsekot, ka cilvēks tiešām ir veicis vienu kilometru. “Ja dalībnieks vēlēsies slēpot tālāk par obligāto kilometru, tas ir atļauts, taču čipi fiksēs tieši pirmo posmu,” skaidro vadītāja.

Aicina pieteikt

Tiem, kuriem nav sava inventāra, būs pieejama slēpju un zābaku noma pie Renāra Tetera – Teterovska, kurš turpina darbu “Mežiniekos”. Slēpošanas seriāla dalībniekiem būs pieejams īpašs cenu piedāvājums – inventāra īre slēpošanas seriālā maksās tikai puscenu. “Renāra lūgums ir vienīgi jau aptuveni divas stundas pirms pasākuma inventāra nomu viņam pieteikt, lai viņš varētu rezervēt slēpes un sagatavot konkrētā izmēra zābakus,” stāsta K. Ramane.

Pasākuma cikls noslēgsies 12. februārī svinīgā gaisotnē. Kā norāda Krista, pēdējais posms būs nopietnāks, bet pēc tam vārīs zupu un pavadīs vairāk laika kopā. Tas būs brīdis, kad tiks izlozētas galvenās balvas un kopīgi atzīmēts slēpošanas seriāla noslēgums.

