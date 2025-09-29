Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 29. septembris
Miķelis, Mikus, Miks, Mihails, Jumis
weather-icon
+8° C, vējš 1.34 m/s, A-DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Foto: Alūksnes novada Rudens kausa minifutbolā

10:48 29.09.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

66

Foto Elīna Akmentiņa

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē notiks aizraujošs “Krāmu vakars 2025”

08:14 23.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Malēnieši” devušies prom (1)

08:37 23.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Uztrauc situācija autoostas apkaimē

08:10 24.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Aļa istaba” atdzimst Alūksnes novada muzejā (3)

08:00 25.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Rokdarbi priekam – rada somiņas, kas pārsteidz (1)

08:00 27.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāju padome – iespēja dzirdēt katru balsi

08:00 26.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai Alūksnes pilsētai vajadzētu pievienot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
30
Septembris
Sākums: 13:00

Trešdiena
1
Oktobris
Visu dienu

Tatjanas Steklovas gleznu izstāde “Mans vaļasprieks”
Trešdiena
1
Oktobris
Visu dienu

Izstāžu cikla “Radīts Jaunlaicenē” 4. izstāde
Trešdiena
1
Oktobris
Visu dienu

Gleznu izstāde “Mirklis pirms…”
Trešdiena
1
Oktobris
Visu dienu

Ceļojošā izstāde “Malēniešu kāršu spēle “Puns””
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Fomka komentē:

“Aļa istaba” atdzimst Alūksnes novada muzejā

Tā bija

08:24 28.09.2025

Juris komentē:

“Malēnieši” devušies prom

Skaistās skulptūras 🥰🤝

21:23 27.09.2025

Adel komentē:

Rokdarbi priekam – rada somiņas, kas pārsteidz

Interesantas sominas jauki ka var apvienot patikamo ar lietderigo...atliek novelet rokdarbniecei lai netruktu interesantu kas tas iegadajas...

21:04 27.09.2025

Ministrs komentē:

“Aļa istaba” atdzimst Alūksnes novada muzejā

Ingrīda!Tad vajag vairāk bērnus dzemdēt!

17:43 26.09.2025

Ingrīda komentē:

“Aļa istaba” atdzimst Alūksnes novada muzejā

Sirds tik ļoti sāp par Malienas skoliņu! 😪

14:53 26.09.2025