Alūksnietis uzvar zoles turnīrā

Gulbenē aizvadīta “Dūža” balvu izcīņa zoles spēlē. Piedalījās 27 zoles spēlētāji no septiņu novadu 12 apdzīvotām vietām. Uzvaru izcīnīja alūksnietis Andris Sarapu. Alūksnes novadu pārstāvēja seši spēlētāji.

“Starp dalībniekiem bija divi lielmeistari, viens meistars un četri meistara kandidāti, Latvijas zoles reitinga pirmo trīsdesmitnieku pārstāvēja septiņi dalībnieki. Kā jau Gulbenē ierasts, vietējie spēlētāji bija ļoti viesmīlīgi, visas godalgotās vietas atvēlot viesiem. Uzvaru izcīnīja Andris Sarapu no Alūksnes – 36 (+94), otrajā vietā – meistara kandidāts Juris Vids no Ērgļiem – 35 (+63), trešajā vietā – lielmeistars Ilgvars Gritāns no Viļāniem – 31 (+97),” stāsta sacensību organizators Arnis Martusēvičs.

Pārsteiguma balvas nopelnīja Valdis Babris (Rīga), Jānis Praznicāns (Alūksne) un Raitis Līviņš (Ozolkalns).