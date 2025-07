Alūksnieši iepazīst skimbordu

Nedēļas nogalē Alūksnē pie kafejnīcas “Marta” pļavā bija iespēja iepazīt skimbordu – savdabīgu sporta veidu, kuram vajag seklu ūdeni un speciālu dēli. “Skim Latvija” puiši rādīja paraugdemonstrējumus un aicināja interesentus izmēģināt, ko labprāt darīja daudzi bērni un jaunieši.

“Šodien Alūksnē visiem iedzīvotājiem – gan jauniešiem, gan pieaugušajiem – ir lieliska iespēja izmēģināt šo sporta veidu. Saprast tā pirmos pamatus, ja iepatīkas, var piesekot mums sociālajos tīklos un piedalīties mūsu rīkotajos pasākumos visā Latvijā, nodarbojoties ar šo sporta veidu. Cenšamies radīt prieku bērniem un jauniešiem, izbaudot vienu no retajām foršajām vasaras dienām,” stāsta Roberts no “Skim Latvija”. Viņš salīdzina skimbordu ar sērfošanu un braukšanu ar skeitbordu. Brauc pa ūdeni, bet taisi tādus pašus trikus kā uz skeitborda. Viņi izmanto Kanādā ražotus dēļus, kuri ir vislabākie pasaulē un tiek ražoti jau no sporta veida pirmsākumiem. Uz dēļa ir paklājiņš no vienas puses un augstspiediena lamināts, bet pamatā ir apses koks. Pavisam vienkārši un lēti dēļi ir tikai no koka, un tad ir speciāli jāapstrādā, lai neslīd kājas. Viņš atzīmē, ka no šī sporta veida ir aizsācies skeitbords, veikbords, gan arī snovbords. Baseins ir 5 x 25 metri, kas ir pietiekami, lai trenētos un rīkotu sacensības.

Ir divi veidi, kā sacenšas skimbordisti. “Game of skim” – viens cilvēks parāda triku, un visiem pārējiem šis triks ir jāatkārto. Ja neizdodas, nāk klāt viens burts vārdam “skim”. Uzvar tas, kuram vismazāk burtu. Otrs veids ir, kurā skatās stilu, precizitāti, veiklību, triku sarežģītību un to vērtē ar punktiem. Izmanto arī kastes un tramplīnus sarežģītākiem trikiem.

Braukāties var pa dažādām vietām, nav obligāts tikai baseins. Turpat pie salas tika izmantota pielijusī pļava un peļķes. Dārgāki dēļu modeļi ir pietiekami izturīgi pret asfalta nodilumu. Var un parasti braukā pa seklāku vietu ezerā, upes, dīķa un jūras krastiem. Sporta veids ir ļoti demokrātisks, vajadzīgs dēlis, šorti un labs garastāvoklis. Dzīvesprieks, entuziasms un vēlme iemācīties šo sporta veidu, jo tas ir vienkāršs un vismazāk bīstamais ekstrēmais sporta veids. Jo, ja tu nokrīti, tad tas ir ūdenī un mīkstā pamatnē. Gadās traumas, bet tas ir profesionāļiem, kad sāk “kāpt pāri” savām spējām, rādot kādu dullāku triku. Puišus atbalsta veikali “Mystic” un “Surfpro”, lai viņi varētu šo sporta veidu popularizēt visā Latvijā. Viņu misija ir iemācīt pēc iespējas vairāk cilvēkiem šo sporta veidu, lai tas kļūtu populārs mūsu valstī, jo kādu brīdi tas bija miris. Tagad “Skim Latvija” cenšas to atdzīvināt un ieinteresēt cilvēkus, lai redzētu vairāk smaidošus un priecīgus cilvēkus gan nodarbojoties, gan piedaloties sacensībās. Roberts kopā ar kolēģi Artūru ir piedalījušies Eiropas skimborda sacensībās gan Latvijā, gan ārpus tās. Nav bijuši paši spicākie, bet stabili vidū. Tagad viņi māca un trenē divus perspektīvus jauniešus ar domu, ka tie varētu startēt Eiropas sacensībās un plūkt laurus.