Alūksnes džudo turnīram – 20

No 14. līdz 16. aprīlim Alūksnes Sporta centrā norisināsies šī gada vērienīgākais džudo pasākums “Starptautiskais džudo turnīrs Alūksne 2023”, šogad atzīmējot lielo 20 gadu jubileju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

14. aprīlī ieradīsies ciemiņi, 15. un 16. aprīlī – notiks sacensības.

“Aicināti sportisti no visām Baltijas valstīm, Polijas, Slovākijas, Somijas. Sporta centra lielā zāle kļūs par galveno cīņu vietu. Pulksten 10.00 sāksies sacensības ar amatpersonu uzrunām, līdzjutēji laipni gaidīti – būs iespēja vērot cīņas no sēdvietām zāles malā. Plānots, ka katrā cīņas dienā piedalīsies aptuveni 500 džudistu no 10 līdz 21 gadu vecumam,” informē džudo treneris Aivars Mālnieks.